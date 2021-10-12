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Сумок много не бывает – убеждена горожанка Валерия Царикевич

Кросс-боди, торба, мессенджер, поясная – в мире существует множество типов сумок. И любую из них можно создать своими руками, получив в итоге оригинальную, единственную в своем роде вещицу – утверждает 16-летняя жительница Микашевич Валерия Царикевич, которая много свободного времени проводит за швейной машиной.


Первые навыки по обращению с нитками и иголками Лера получила на школьных уроках труда, усовершенствовала на занятиях по профессиональной подготовке швей.
– У меня был один замечательный учитель Татьяна Федоровна Ярмолич, – рассказывает Валерия. – Благодаря ее мастерству, я не только получила основу профессии, но и почувствовала уверенность в себе. Мой интерес поддержала семья, в особенности мама и бабушка. Они у меня – большие рукодельницы. Сама не заметила, как с головой погрузилась в шитье. Сегодня без проблем могу раскроить для себя платье или сарафан, подшить шторы или скатерть, изготовить постельное белье или другой домашний текстиль.
И все же настоящей отдушиной для девушки стало создание сумок-шопперов – стильных, универсальных и практичных, для ежедневного использования. Они отличаются многообразием используемых тканей и дизайнов.
– Предпочитаю хлопок. Натуральные материалы обладают отличными эксплуатационными качествами и сохраняют прекрасный внешний вид на протяжении длительного времени. Да и по стоимости они очень приемлемые, что немаловажно, – подчеркивает девушка. – Шоппер в моем исполнении имеет простую конструкцию. Поэтому его можно с легкостью сшить на самой простой бытовой машинке, даже если у нее из функций только одна прямая строчка. У умелых мастериц на изготовление такой сумки вообще уйдет пару минут.
Сегодня девушка обеспечила оригинальными шопперами свою семью и знакомых. А недавно Валерия свои сумки стала украшать ручной росписью.
– На самом деле, использовать для декора можно что угодно. Вышивку, аппликацию вязаными элементами и тканью, свободно-ходовую стежку, пуговицы, – констатирует Лера. – У меня же всегда душа лежала к рисованию, поэтому отдаю предпочтение специальным краскам, которым не страшны «водные процедуры» даже в стиральной машинке. Работаю не по трафаретам, на каждой сумке – свой оригинальный рисунок.
В этом году Валерия Царикевич закончила СШ №1 г. Микашевичи и стала студенткой факультета практической психологии Брестского университета имени А.С. Пушкина. Впереди у девушки – много интересных планов и задач. Одна из них – не только стать востребованным специалистом и помогать людям, но и дальше совершенствовать свое швейное мастерство.

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Наталья Лялюк

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