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Товарищеский матч по мини-футболу организовали в колледже Лунинца

21.03.2022
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В спортивном зале УО «Лунинецкий ГПТК СП», в рамках реализации межведомственной республиканской профилактической акции «Вместе за здоровое будущее», инспекцией по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД совместно с администрацией УО «Лунинецкий ГПТК СП» был организован товарищеский матч по мини-футболу среди учащихся проживающих в общежитии. В состав команд вошли ребята, с которыми сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа.

Старший инспектор ИДН Лунинецкого РОВД Светлана Борисевич выступила перед учащимися с лекцией по профилактике правонарушений и преступлений, разъяснив меры ответственности за хранение, распространение и потребление наркотических веществ, их прекурсоров и аналогов. В ходе выступления милиционер рассказала наиболее часто встречающиеся способы и методы вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе УО «Лунинецкий ГПТК СП» Сергей  Бекеш обратил внимание учащихся на необходимость занятия спортом, популяризации здорового образа жизни среди молодежи, что является наиболее эффективной формой профилактики всех форм противоправного поведения.

ИДН Лунинецкого РОВД

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