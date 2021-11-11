Учеба для молодых бойцов

Вчера в конференц-зале Лунинецкой центральной библиотеки состоялась учеба членов молодежного отряда охраны правопорядка (далее – МООП) совместно с инспектором РОЧС Мариной Кочурой, инспектором РОВД Александром Жуком и главным специалистом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лунинецкого райисполкома Игорем Горгуном.

Каждый рассказал специфику своей работы, реализацию проектов и мероприятий. Участие МООП в оказании содействия правоохранительным органам в профилактике правонарушений и преступлений.

Главный специалист Лунинецкого РК ОО «БРСМ» Людмила Ковалевич торжественно вручила удостоверения для новых членов МООП.

Беседа прошла в дружеской обстановке и для новичков МООП весьма информационной. Ребята очень заинтересованы в участии дальнейших мероприятий БРСМ.