Молодежь

Учеба для молодых бойцов

Вчера в конференц-зале Лунинецкой центральной библиотеки состоялась учеба членов молодежного отряда охраны правопорядка (далее – МООП) совместно с инспектором РОЧС Мариной Кочурой, инспектором РОВД Александром Жуком и главным специалистом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лунинецкого райисполкома Игорем Горгуном.
Каждый рассказал специфику своей работы, реализацию проектов и мероприятий. Участие МООП в оказании содействия правоохранительным органам в профилактике правонарушений и преступлений.
Главный специалист Лунинецкого РК ОО «БРСМ» Людмила Ковалевич торжественно вручила удостоверения для новых членов МООП.
Беседа прошла в дружеской обстановке и для новичков МООП весьма информационной. Ребята очень заинтересованы в участии дальнейших мероприятий БРСМ.

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