Увлекательный автоквест прошел на РУПП “Гранит”

Главной темой игры, которую провели по инициативе генерального директора Эдуарда Гаврилковича, стали история и современность родного предприятия, а также города.

Маршрут автоквеста построили таким образом, чтобы команды не пересекались на дистанции. Поэтому после жеребьевки свое первое задание каждый экипаж участников получил по вайберу после стартового свистка. ПЭто были не просто вопросы, которые касались Микашевич и РУПП “Гранит”. Все 12 задач, на решение которых отводилось два часа, зашифровали в виде ребусов, загадок и других головоломок.

К слову, необходимо было не только проявить смекалку и отыскать объекты, “засекреченные” словесными образами, картинками, формулами и цифрами, но сделать на их фоне командное селфи. Например, неведомым зверем, построенным предприятием, оказался нынешний детсад №1 – учрежедние дошкольного образования первоначально носило название “Чебурашка”, а 32 жемчужинами – 32 заслуженных работника РУПП “Гранит”, чьи фотографии украшают Аллею трудовой славы.

Максимальное количество головоломок разгадала команда электроцеха, которая и стала победительницей автоквеста. На второй позиции конкурсной таблицы разместился литейно-механический цех, а на третьей – гранитный карьер. Кроме того, специльными дипломами отмечены сборные, победившие в 4 номинациях. Церемонию награждения провели генеральные директор РУПП “Гранит” Эдуард Гаврилкович, его заместители Маргарита Сероокая и Александр Курилович, председатель профкома Валерий Мигаленя.