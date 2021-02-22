Молодежь

В Бресте прошел XIX Пленум областной организации БРСМ

Встреча молодежных лидеров, друзей и единомышленников организации сегодня прошла под единым девизом «Единство! Развитие! Независимость!». Участники встречи поделились яркими событиями ушедшего года и предложили новые инициативы и проекты для реализации в 2021 году.

Значимым стало чествование лучшей молодежи, среди которой есть настоящие герои нашего времени, также молодежь Брестчины присоединилась к общереспубликанскому проекту «Роднае – народнае».

Деятельность молодежного союза в 2021 году – это в первую очередь, активная и инициативная молодежь, реализация программ и проектов государственной молодежной политики, тесное взаимодействие общественных объединений – партнеров.

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