В приложении известной соцсети появятся функции для защиты подростков

Соцсеть Instagram представила несколько новых функций, которые направлены на безопасность подростков в интернете, сообщает газета «Минская правда» со ссылкой на сайт компании.

В частности, приложение Instagram запретит отмечать на фотографиях подростков пользователям, которые на них не подписаны. Соцсеть будет строже следить за рекомендациями для подростков в разделе поиска и хештегов. Если же подросток какое-то время будет просматривать посты на одну и ту же тему, приложение будет предлагать ему другие.

Также планируется внедрить функцию «Сделай перерыв»: дать разрешение родителям устанавливать ограничения по времени пользования приложением.

Новые функции позволят родителям видеть, сколько именно времени их дети проводят в Instagram. Устанавливать такие ограничения по использованию приложения можно будет с марта 2022 года.