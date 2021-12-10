МолодежьОбщество

В приложении известной соцсети появятся функции для защиты подростков

Соцсеть Instagram представила несколько новых функций, которые направлены на безопасность подростков в интернете, сообщает газета «Минская правда» со ссылкой на сайт компании.

В частности, приложение Instagram запретит отмечать на фотографиях подростков пользователям, которые на них не подписаны. Соцсеть будет строже следить за рекомендациями для подростков в разделе поиска и хештегов. Если же подросток какое-то время будет просматривать посты на одну и ту же тему, приложение будет предлагать ему другие.

Также планируется внедрить функцию «Сделай перерыв»: дать разрешение родителям устанавливать ограничения по времени пользования приложением.

Новые функции позволят родителям видеть, сколько именно времени их дети проводят в Instagram. Устанавливать такие ограничения по использованию приложения можно будет с марта 2022 года.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of На Играх в Пекине белорусские атлеты будут размещены в трех деревнях

На Играх в Пекине белорусские атлеты будут размещены в трех деревнях

Photo of Экспорт, инвестиции и рост доходов населения: Минэкономики о планах на 2022 год

Экспорт, инвестиции и рост доходов населения: Минэкономики о планах на 2022 год

Photo of В благотворительной акции “Наши дети” примут участие около 1 млн ребят

В благотворительной акции “Наши дети” примут участие около 1 млн ребят

Photo of Какой будет инфляция в Беларуси в 2022-м? Основные направления денежно-кредитной политики

Какой будет инфляция в Беларуси в 2022-м? Основные направления денежно-кредитной политики

Photo of Исполком МОК утвердил даты проведения юношеских зимних Игр-2024

Исполком МОК утвердил даты проведения юношеских зимних Игр-2024

Photo of Мезенцев: Беларусь и Россия хотят призвать всех к иному уровню диалога

Мезенцев: Беларусь и Россия хотят призвать всех к иному уровню диалога

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть