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Всегда готовы прийти на помощь пожарные-спасатели ПАСЧ-2 г. Микашевичи

В экстренных или чрезвычайных ситуациях  вопрос жизни  может решиться за несколько мгновений. А значит, готовым прийти на помощь по сигналу боевой тревоги нужно быть всегда. Это, как никто другой, отлично знает лейтенант внутренней службы МЧС Республики Беларусь Давид Царик. 24-летний пожарный-спасатель в феврале возглавил Микашевичскую ПАСЧ-2.

– Возможно, это прозвучит банально, но о службе в МЧС мечтал с детства,  – рассказывает молодой руководитель. – Родители поначалу не разделяли этого стремления, однако, видя мою настойчивость, приняли выбор.

Еще в школе Давид целенаправленно начал готовить себя к этому непростому делу. Углубленно изучал физику, математику и другие дисциплины, необходимые для поступления. Параллельного с этим регулярно занимался футболом, плаванием и другими видами спорта, которые позволяют поддерживать себя в хорошей физической форме.

Специальная медицинская комиссия, нормативы по физической культуре, собеседование, централизованное тестирование… Конкурс при поступлении в Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь был серьезным, но целеустремленный, упорный и энергичный Давид прошел отборочные этапы и стал курсантом.

– Не буду утверждать, что учеба мне давалась легко, – подчеркивает собеседник.  – Особенно в первые месяцы после зачисления в университет. Несмотря на то, что я уже имел представление о том, как организован учебный процесс, было непросто перестроиться на строгий распорядок дня, большое количество лекций. Их каждый день приходилось совмещать с интенсивными физическими нагрузками.

И все же, неслучайно говорят, что любая трудность – это временное явление. Учеба для Давида Царика стало важным жизненным периодом, полным ярких событий. Благодаря университету молодой человек получил не только качественное высшее образование. Давид увлекся пожарно-спасательным спортом и получил первый разряд по этому служебно-прикладному виду. А еще учеба подарила знакомства с интересными людьми, многие из которых стали не просто товарищами по мундиру, а верными и надежными друзьями.

– Практику проходил на малой родине, в Столинском районной отделе по чрезвычайным ситуациям,  – говорит собеседник.  – А вот первым местом стала инспекция надзора и профилактики Лунинецкого РОЧС. Спустя полтора года направили в Микашевичи, где руководство доверило мне коллектив пожарной аварийно-спасательной части №2.

Молодой начальник нашел подход к новым коллегам, которые поддержали его стремление строить службу на взаимной поддержке и выручке, а также другие начинания. Опыта реальной работы на пожарах у него еще маловато, поэтому старшие товарищи помогают, делятся знаниями, направляют, подсказывают.

Новый руководитель к советам прислушивается, но, вместе с тем, старается во всем разобраться самостоятельно.

Сегодня круг повседневных задач у Давида Царика – внушительный. Руководство личным составом, координация его деятельности во время ликвидации возгораний, боевая готовность караула и т.д. Как подчеркивает собеседник, ответственность на каждом пожарном-спасателе лежит огромная. Поэтому время между вызовами у местных сотрудников МЧС расписано, в буквальном смысле, по минутам. Тактические занятия сменяют  практические задачи со скрупулезным изучением конструктивных особенностей объектов в районе обслуживания и разбором сложных ситуаций. Все как в школе – с тетрадками, ручками, карандашами. На особом контроле – здания с массовым пребыванием людей: нужно знать планировку, опасные места, схему водоснабжения. А еще отрабатывают до автоматизма порядок развертывания, работу с аварийно-спасательным оборудованием. Ведь в чрезвычайной ситуации, когда речь идет о здоровье и жизни граждан, каждая минута имеет важнее значение. Есть в ежедневном распорядке дня микашевичских пожарных и спортивные тренировки. Самое пристальное внимание также уделяется обновлению и пополнению материально-технической базы ПАСЧ-2.

– Планомерно реконструируется здание части, – сообщает руководитель. – Заменили кровли и оконные блоки, обновили фасад. Сейчас переключились на внутренние помещения, установили новые двери, один за другим ремонтирует сами кабинеты. В зависимости от сложности работ, выполняем своими силами или приглашаем сторонние организации. Что касается транспортного парка, то решается вопрос о  получении специального автомобиля для тушения высотных зданий, количество которых с каждым годом в Микашевичах увеличивается. Кроме того, ждем пополнения молодыми специалистами из очередного выпуска учебных учреждений МЧС Беларуси…

В адрес пожарных-спасателей часто можно услышать много теплых слов. И все они заслуженные.  Обычные люди в повседневной жизни они всей душой преданы своей непростой работе и всегда готовы первыми протянуть руку помощи тем, кто попал в беду.

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Наталья Лялюк

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