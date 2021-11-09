Молодежь

Выиграть денежный грант на реализацию своей идеи от БРСМ теперь реальность!

Ну такого еще никогда не было! Выиграть денежный грант на реализацию своей идеи от БРСМ теперь реальность!

КОНКУРС МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ: расскажем все от А до Я

▪Кто может принять участие в конкурсе?
– некоммерческие молодежные и детские общественные объединения, формирования, зарегистрированные на территории Республики Беларусь, учреждения образования и организации, инициативные группы граждан, являющиеся членами общественных объединений.

▪Какие инициативы можно подать на конкурс?
– проекты, направленные на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской активности, раскрытие потенциала молодежи.

▪Как подать заявку?
В течении ноября направить пакет документов и их электронную версия заказным письмом с уведомлением или курьером по адресу: улица Карла Маркса, 40, г.Минск, Общественное объединение «БРСМ».

🔊 Подробнее об условиях участия – в Положении о проведении конкурса www.brsm.by

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Red

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