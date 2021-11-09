Выиграть денежный грант на реализацию своей идеи от БРСМ теперь реальность!

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КОНКУРС МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ: расскажем все от А до Я

Кто может принять участие в конкурсе?

– некоммерческие молодежные и детские общественные объединения, формирования, зарегистрированные на территории Республики Беларусь, учреждения образования и организации, инициативные группы граждан, являющиеся членами общественных объединений.

Какие инициативы можно подать на конкурс?

– проекты, направленные на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской активности, раскрытие потенциала молодежи.

Как подать заявку?

В течении ноября направить пакет документов и их электронную версия заказным письмом с уведомлением или курьером по адресу: улица Карла Маркса, 40, г.Минск, Общественное объединение «БРСМ».

Подробнее об условиях участия – в Положении о проведении конкурса www.brsm.by