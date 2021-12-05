Юная горожанка стала победительницей республиканского смотра-конкурса детского рисунка

РУПП “Гранит» посетили заместитель председателя республиканского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Сергей Рябинин и председатель Брестской областной организации отраслевого профсоюза Сергей Сироч. Гости приняли участие в профсоюзной отчетной конференции и провели церемонию награждения призеров республиканского смотра-конкурса детского рисунка «Безопасный труд родителей глазами детей». Среди дипломов, которыми на творческом состязании отмечены представители местной первички, есть и награды высшей пробы. Ученица 8 «Б» класса СШ №2 г. Микашевичи Екатерина Таболич стала победительницей в возрастной категории от 13 до 17 лет.

– Пожалуй, нет такого ребенка, который не любит рисовать. И в этом нет ничего удивительного. Ведь все что тебе надо: чистый лист бумаги, инструменты, немного свободного времени – и вот уже штришок за штришком перед тобой открывается удивительным мир фантазий и сказок, – рассказывает обладательница диплома I степени. – Родители собирали мои первые рисунки в отдельную папку, всегда хвалили, покупали все необходимое для «художества», подбадривали и подсказывали, как правильнее сделать, если что-то не получалось. Узнав, что во Дворце культуры РУПП «Гранит» открылся кружок изобразительного искусства, моя мама Татьяна Дедович предложила пойти и записаться. Когда меня приняли, то я с удовольствием стала его посещать.

Стоит отметить, что перед официальным открытием кружка руководство РУПП «Гранит» и представители других ответственных служб предприятия постарались, чтобы у детей было все необходимое для рисования, а атмосфера располагала к творчеству. Помещение капитально отремонтировали, приобрели специальную мебель, которая быстро и просто трансформируется, например, в мольберт. Юным художникам всегда «горит зеленый свет»: запасы необходимых материалов и инструментов регулярно пополняются, а любые просьбы выполняются оперативно.



Прошло два года с того времени, как Екатерина впервые начала посещать кружок изобразительного искусства. За это время школьница под чутким руководством педагога Лилии Никоньчик познакомилась с тонкостями работы с акварелью, гуашью, маркерами для скетчинга и другими инструментами для рисования, а в ее портфолио появились пейзажи, натюрморты, портреты…

Окружающий мир в работах 14-летнего подростка – яркий, удивительный, необычный, изменчивый, не такой как у взрослых. У рисунков Екатерины уже есть свои отличительные особенности, они полны безграничной фантазии. В них с реальными персонажами мирно сосуществуют девушки с кукольными личиками, большими глазами, точеными фигурами в модных нарядах со стильными аксессуарами, ожившие неодушевленные предметы и другие герои, сочетающие в себе особенности различных анимационных персонажей.



– У каждого из материалов для творчества есть свои нюансы, – говорит юная художница. – Например, акриловыми красками можно рисовать на любой поверхности без страха, что картинка исказится или смоется. Акварель придает изображению воздушности, легкости. Я же люблю работать с гуашью. Она без проблем смешивается, поэтому, имея всего 6 цветов, можно быстро получить необходимый оттенок.

Несмотря на то, что у Кати уже появились свои предпочтения, она продолжает исследовать удивительный мир изобразительного искусства. И одна из возможностей открыть его новые грани и оценить свои силы — это, безусловно, в участие различных творческих мероприятиях.

– У нас в кружке регулярно проводятся выставки работ, в том числе приуроченных к праздникам. Немало было и конкурсов, а также проектов, где мы применяли изобразительное искусство на практике – рисовали на стекле, расписывали бабочки-магниты, создавали портреты пастелью и немало других уникальных вещиц, – вспоминает девушка.



Если говорить о наиболее значимых творческих состязаниях, то, безусловно, среди них можно назвать республиканский смотр-конкурс детского рисунка «Безопасный труд родителей глазами детей».

– До сих пор распространено мнение, что в таких состязаниях больше участвуют родители, а не их дети. Это ошибочное утверждение! – улыбается Екатерина. – Мои родные – самая крутая группа поддержки! Они могут дать совет, подсказать идею и т.д. И я всегда очень ценю их мнение и прислушиваюсь к нему. Вот и в случае с республиканским конкурсом родители вместе с младшим братиком Алексеем следили, чтобы я строго придерживалась требований положения, поддерживали и вдохновляли. А все остальное – результат моих усилий и знаний, полученных на кружке.



Обычный день Екатерины Таболич, на первый взгляд, может показаться невероятно загруженным. Однако она считает свои будни интересными и увлекательными. Уроки в школе, посещение факультативов, выполнение домашних заданий и, безусловно, самый настоящий праздник для души – кружок изобразительного искусства.

– Класс, где школьники среднего возраста постигают азы живописи 1-2 раза в неделю, небольшой, но очень уютный, – рассказывает руководитель кружка Лилия Никоньчик. – Занятие длится час, на протяжении которого дети изучают ту или иную технику, работают с красками, обсуждают теоретические вопросы – все зависит от пожеланий воспитанников. Главное, чтобы это им было в удовольствие!

Катя Таболич – это особый мир. Школьница не похожа на современных подростков в привычном нашем понимании. Ее кумиры – не Дора или Моргенштерн, а Елена Райтман и актеры шоу «Импровизация». Она, как и многие ее ровесники, очень интересная личность с самыми разнообразными интересами. И это не влияние крутых гаджетов или времени, в котором мы с вами живем. Это все благодаря окружающим людям, в первую очередь – родителям.

Наталья ЛЯЛЮК. Фото автора и из архива.