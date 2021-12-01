Зональный этап республиканского конкурса БРСМ «100 идей для Беларуси» прошел в Лунинце.

Конкурсанты из Лахвенской ясли-сад СШ Егор Коцуба и Владислав Барышный, а так же учащаяся Микашевичской гимназии имени В.Недведского Дарья Кулак представили свои работы в трех номинациях: “Промышленные и строительные технологии”, “Информационно-комуникационные технологии” и “Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов”. Свои проекты презентовали так же представители Ивановского района.

По мнению жюри (в него вошли главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Игорь Горгун, первые секретари райкомов БРСМ от Лунинца – Ольга Арабей и Иванова – Сергей Дубик, заведующая районного учебно-методического кабинета Елена Дунчик, учитель Опольского детского сада-школы Анна Козловская), участия в областном этапе конкурса, который состоится 14 декабря, достойны проекты Егора Кацубы и Дарьи Кулак , а также Никиты Мазко , Ольга Сорока и Дарья Жванко из Иваново. Надеемся, что их работы пройдут и до республиканского уровня, чтобы еще раз доказать, что Брестская область богата талантливыми новаторами и изобретателями! Желаем удачи!

Подробности в ближайшем номере “ЛН”.