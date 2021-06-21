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Молодежная площадка работает в Лунинецком районе

Молодежная площадка “Открытое пространство” на протяжении летних каникул работает в Лунинце Микашевичах и Синкевичах.

Как рассказали в РФСК “Здоровье”, инструкторы-методисты организуют работу групп по привлечению детей и подростков к занятиям спортом. Ежедневно по определенному графику на стадионах, воркаут-площадке около Дворца культуры “Гранит” проводятся физкультурно-массовые мероприятия, конкурсы, спортландии, игры по видах спорта – мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис.

График работы
Инструктор-методист Наименование День недели, время Место проведения
1 Кривулец О.И.

 

«Веселые каникулы» (работа с населением)

 

«Спорт-игры» (работа с населением)

Понедельник

9.00-13.00

 

14.00-18.00

Школьный стадион

д.Синкевичи

 

Методическая работа

 

«Спорт-игры» (работа с населением)

Вторник

10.00-15.00

 

17.00-20.00

г.Лунинец

 

Школьный стадион

д.Синкевичи

 

«Подвижные игры» (работа с населением)

Клуб «САМИ» (шашки, физкультурно-оздоровительные мероприятия)

Среда

8.00-13.00

14.00-17.00

Стадион

г. Микашевичи

 

«Подвижные игры» (работа с населением)

Воркаут площадка (работа с населением)

Четверг

8.00-13.00

14.00-17.00

Стадион

г. Микашевичи

 

«Веселые каникулы» (работа с населением)

«Спорт-игры» (работа с населением)

Пятница

9.00-13.00

14.00-18.00

Школьный стадион

д.Синкевичи
2

Орешкевич О.Г.

Лесковская В.В.

 

«Веселые старты» (работа с населением)

 

Понедельник

11.00-12.00

15.00-17.00

Стадион «Полесье»

г.Лунинец

 

 

Спорт-игры (работа с населением)

 

Футбол (мини-футбол) (работа с населением)

Вторник

10.00-11.00

 

18.00-20.00

Стадион «Полесье»

г.Лунинец

 
   

 

Спорт-игры (работа с населением)

 

Воркаут площадка (работа с населением)

 

Четверг

10.00-12.00

 

18.00-20.00

Стадион «Полесье»

 

 

Площадка ледовой арены г.Лунинец

 

Настольный теннис (работа с населением)

Физкультурно-оздоровительные мероприятия «Быстрее, выше, сильнее» (работа с населением)

Пятница

10.00-11.00

 

15.00-16.00

Стадион «Полесье»

г.Лунинец

 

 

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