Молодежная площадка работает в Лунинецком районе
Молодежная площадка “Открытое пространство” на протяжении летних каникул работает в Лунинце Микашевичах и Синкевичах.
Как рассказали в РФСК “Здоровье”, инструкторы-методисты организуют работу групп по привлечению детей и подростков к занятиям спортом. Ежедневно по определенному графику на стадионах, воркаут-площадке около Дворца культуры “Гранит” проводятся физкультурно-массовые мероприятия, конкурсы, спортландии, игры по видах спорта – мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис.
|График работы
|№
|Инструктор-методист
|Наименование
|День недели, время
|Место проведения
|1
|Кривулец О.И.
|
«Веселые каникулы» (работа с населением)
«Спорт-игры» (работа с населением)
|
Понедельник
9.00-13.00
14.00-18.00
|
Школьный стадион
д.Синкевичи
|
Методическая работа
«Спорт-игры» (работа с населением)
|
Вторник
10.00-15.00
17.00-20.00
|
г.Лунинец
Школьный стадион
д.Синкевичи
|
«Подвижные игры» (работа с населением)
Клуб «САМИ» (шашки, физкультурно-оздоровительные мероприятия)
|
Среда
8.00-13.00
14.00-17.00
|
Стадион
г. Микашевичи
|
«Подвижные игры» (работа с населением)
Воркаут площадка (работа с населением)
|
Четверг
8.00-13.00
14.00-17.00
|
Стадион
г. Микашевичи
|
«Веселые каникулы» (работа с населением)
«Спорт-игры» (работа с населением)
|
Пятница
9.00-13.00
14.00-18.00
|
Школьный стадион
д.Синкевичи
|2
|
Орешкевич О.Г.
Лесковская В.В.
|
«Веселые старты» (работа с населением)
|
Понедельник
11.00-12.00
15.00-17.00
|
Стадион «Полесье»
г.Лунинец
|
Спорт-игры (работа с населением)
Футбол (мини-футбол) (работа с населением)
|
Вторник
10.00-11.00
18.00-20.00
|
Стадион «Полесье»
г.Лунинец
|
Спорт-игры (работа с населением)
Воркаут площадка (работа с населением)
|
Четверг
10.00-12.00
18.00-20.00
|
Стадион «Полесье»
Площадка ледовой арены г.Лунинец
|
Настольный теннис (работа с населением)
Физкультурно-оздоровительные мероприятия «Быстрее, выше, сильнее» (работа с населением)
|
Пятница
10.00-11.00
15.00-16.00
|
Стадион «Полесье»
г.Лунинец