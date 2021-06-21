Молодежная площадка работает в Лунинецком районе

Молодежная площадка “Открытое пространство” на протяжении летних каникул работает в Лунинце Микашевичах и Синкевичах.

Как рассказали в РФСК “Здоровье”, инструкторы-методисты организуют работу групп по привлечению детей и подростков к занятиям спортом. Ежедневно по определенному графику на стадионах, воркаут-площадке около Дворца культуры “Гранит” проводятся физкультурно-массовые мероприятия, конкурсы, спортландии, игры по видах спорта – мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис.