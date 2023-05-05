Молодежную ярмарку вакансий проведут в Лунинце и Микашевичах

В целях максимального охвата трудовой занятостью молодых граждан, в том числе несовершеннолетних учащихся, в свободное от учебы время 18 мая 2023 года с 14.00. до 16:00 в помещении отдела по занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома (г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12 и г. Микашевичи, ул. Молодежная, 3) будет проведена молодежная ярмарка вакансий.

С рабочими местами для трудоустройства молодежи ознакомят учреждения образования.

Вакансии для временного трудоустройства школьников и студентов готовы предоставить и иные наниматели города и района, которые также примут участие в данном мероприятии.

За более подробной информацией по вопросу проведения мероприятия обращаться по телефону 62249, 27493

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