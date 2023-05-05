МикашевичиМолодежьНовости районаОбщество

Молодежную ярмарку вакансий проведут в Лунинце и Микашевичах

05.05.2023
51

В целях максимального охвата трудовой занятостью молодых граждан, в том числе несовершеннолетних учащихся,  в свободное от учебы время 18 мая 2023 года с 14.00. до 16:00  в помещении отдела по занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома (г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12 и  г. Микашевичи, ул. Молодежная, 3) будет проведена молодежная ярмарка вакансий.

С рабочими местами для трудоустройства молодежи ознакомят  учреждения образования.

Вакансии для временного трудоустройства школьников и студентов готовы предоставить и иные наниматели города и района, которые также примут участие в данном мероприятии.

За более подробной информацией по вопросу проведения мероприятия обращаться по телефону 62249, 27493

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Школьники из Лунинецкого района награждены в Минске дипломом и похвальными листами

Школьники из Лунинецкого района награждены в Минске дипломом и похвальными листами

05.05.2023
Photo of Горячую линию по вопросам ЦЭ, ЦТ и вступительной кампании организуют в Минобразования

Горячую линию по вопросам ЦЭ, ЦТ и вступительной кампании организуют в Минобразования

05.05.2023
Photo of Громовцы прошли «дорогой памяти» в Лунинецком районе

Громовцы прошли «дорогой памяти» в Лунинецком районе

05.05.2023
Photo of Дадатковы кантроль па вуліцы Міру (Лунінецкі раён)

Дадатковы кантроль па вуліцы Міру (Лунінецкі раён)

05.05.2023
Photo of «Со спортом по жизни» Гранитовец Максим Царикевич (Лунинецкий район)

«Со спортом по жизни» Гранитовец Максим Царикевич (Лунинецкий район)

05.05.2023
Photo of Чеки «Жилье» проиндексированы в Брестской области

Чеки «Жилье» проиндексированы в Брестской области

05.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть