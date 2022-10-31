Молодые люди из Лунинецкого района украли у земляка машину в Ганцевичском районе

В Ганцевичский РОВД обратился 33-летний житель агрогородка Красная воля Лунинецкого района. Мужчина сообщил, что около 20 часов на автодороге «Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец» вблизи агрогородка Мальковичи у него сломался автомобиль. Заявитель решил оставить транспортное средство на обочине, а чтобы его не угнали, снял аккумулятор. Однако наутро свой автомобиль он не обнаружил.

Сотрудники уголовного розыска Ганцевичского РОВД выяснили, что к произошедшему причастны 17-летний и 18-летний учащиеся жители агрогородка Бостынь Лунинецкого района. В тот вечер молодые люди ехали в агрогородок и увидели автомобиль «ГАЗ 3302», припаркованный на обочине дороги. На обратном пути данное транспортное средство вновь привлекло их внимание, так как было припарковано на том же самом месте. Предприимчивые друзья «предположили», что автомобиль никому не принадлежит и решили забрать его себе. С помощью троса парни отбуксировали «ГАЗ» в сторону агрогородка Бостынь и оставили его в лесном массиве.

В ходе общения с правоохранителями молодые люди сознались в содеянном и рассказали, что планировали использовать автомобиль в личных целях. Ранее в поле зрения правоохранителей они не попадали.

Следователями дана правовая оценка действиям фигурантов. За кражу транспортного средства им грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

По информации УВД Брестского облисполкома

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