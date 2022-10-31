МикашевичиНовости районаОбществоПроисшествия

Молодые люди из Лунинецкого района украли у земляка машину в Ганцевичском районе

31.10.2022
68

В Ганцевичский РОВД обратился 33-летний житель агрогородка Красная воля Лунинецкого района. Мужчина сообщил, что около 20 часов на автодороге «Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец» вблизи агрогородка Мальковичи у него сломался автомобиль. Заявитель решил оставить транспортное средство на обочине, а чтобы его не угнали, снял аккумулятор. Однако наутро свой автомобиль он не обнаружил.

Сотрудники уголовного розыска Ганцевичского РОВД выяснили, что к произошедшему причастны 17-летний и 18-летний учащиеся жители агрогородка Бостынь Лунинецкого района. В тот вечер молодые люди ехали в агрогородок и увидели автомобиль «ГАЗ 3302», припаркованный на обочине дороги. На обратном пути данное транспортное средство вновь привлекло их внимание, так как было припарковано на том же самом месте. Предприимчивые друзья «предположили», что автомобиль никому не принадлежит и решили забрать его себе. С помощью троса парни отбуксировали «ГАЗ» в сторону агрогородка Бостынь и оставили его в лесном массиве.

В ходе общения с правоохранителями молодые люди сознались в содеянном и рассказали, что планировали использовать автомобиль в личных целях. Ранее в поле зрения правоохранителей они не попадали.

Следователями дана правовая оценка действиям фигурантов. За кражу транспортного средства им грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

По информации УВД Брестского облисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Велуте мотоциклист врезался в столб (Лунинецкий район)

В Велуте мотоциклист врезался в столб (Лунинецкий район)

31.10.2022
Photo of Отработали в удовольствие. В Лунинецком районе закрыли третий трудовой семестр

Отработали в удовольствие. В Лунинецком районе закрыли третий трудовой семестр

31.10.2022
Photo of Что с экономикой и ценами и зачем Лукашенко встретится с Путиным? Президент принял с докладом Головченко

Что с экономикой и ценами и зачем Лукашенко встретится с Путиным? Президент принял с докладом Головченко

31.10.2022
Photo of В ГДК Лунинца устроили битву на досках. Потерпевших нет

В ГДК Лунинца устроили битву на досках. Потерпевших нет

31.10.2022
Photo of Когда в Лунинецком районе участковые инспекторы милиции будут на месте

Когда в Лунинецком районе участковые инспекторы милиции будут на месте

31.10.2022
Photo of В Лунинецком районе приступили к работе 150 молодых специалистов

В Лунинецком районе приступили к работе 150 молодых специалистов

31.10.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть