Молодёжь «Вульковского рассвет» дружно работает и классно отдыхает (Лунинецкий район)

В целях вовлечения молодёжи в спортивные и культурно- массовые профсоюзные мероприятия, а также организацию досуга работающей молодёжи, профсоюзный комитет ОАО » Вульковский рассвет» Лунинецкого района совместно с нанимателем организовали для своих молодых работников тур выходного дня на водохранилище Погост Пинского района.

Ребята совместили активный летний отдых и спорт. Они плавали на байдарках, играли в волейбол, пляжный футбол. Такие мероприятия объединяют и позволяют ненадолго отдохнуть от ежедневной суеты в современном ритме жизни. Яркие впечатления и эмоции остались у всех участников тура выходного дня.