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Молодёжная инициатива, «Гранит» и две скейтплощадки в Микашевичах

25.02.2023
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Год назад на встрече генерального директора РУПП «Гранит» Эдуарда Гаврилковича
с молодежью прозвучала идея о создании в Микашевичах скейтпарка. Она была услышана руководством, и в настоящее время начинается активная реализация проекта.

Как рассказал  «ЛН» Эдуард Геннадьевич, еще в прошлом году был объявлен тендер на приобретение оборудования. В ближайшие дни будет вскрыт конверт победителя и в марте начнутся работы. Учитывая, что для катания на скейтах подростки «оккупировали» территорию возле Дворца культуры, то и скейтплощадки решили построить неподалеку – в лесопарковой зоне. Комплекс будет состоять из двух площадок, их размеры и конструктивные элементы – соответствовать требованиям Белорусской федерации скейтбординга. Таким образом, здесь можно будет не только тренироваться, но и проводить соревнования.

Ждать осталось совсем недолго – открытие нового спортивного комплекса, подход к которому оборудуют пешеходными дорожками и малыми архитектурными формами, планируется через несколько месяцев. Есть вероятность, что это произойдет на День защиты детей, который отмечается 1 июня.

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