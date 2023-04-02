МОНИТОРИНГ СТАБФОНДОВ. Разговор и о Лунинецком районе — объёмы продукции впечатляют! (видео)

Мониторинг использования продукции стабилизационных фондов провела Федерация профсоюзов Беларуси. Задача народного контроля: не только убедиться в наличии овощей в закромах, но и проверить, как их выбирают торговые организации. По данным профсоюзов, фиксируются случаи, когда последние не выполняют обязательства по выборке овощей и яблок из стабфондов.

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