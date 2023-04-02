2023 - Год мира и созиданияАгропромЗавочны клуб спажыўцоўМикашевичиНовости районаОбществоЭкономика

МОНИТОРИНГ СТАБФОНДОВ. Разговор и о Лунинецком районе — объёмы продукции впечатляют! (видео)

02.04.2023
62

Мониторинг использования продукции стабилизационных фондов провела Федерация профсоюзов Беларуси. Задача народного контроля: не только убедиться в наличии овощей в закромах, но и проверить, как их выбирают торговые организации. По данным профсоюзов, фиксируются случаи, когда последние не выполняют обязательства по выборке овощей и яблок из стабфондов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Ремонтные работы». В Вичине отключат электроэнергию (Лунинецкий район)

«Ремонтные работы». В Вичине отключат электроэнергию (Лунинецкий район)

02.04.2023
Photo of Анатолий Насеня: «Независимая международная политика и укрепление только дружественных взаимоотношений…»

Анатолий Насеня: «Независимая международная политика и укрепление только дружественных взаимоотношений…»

02.04.2023
Photo of Военный аналитик: Стоит ли дразнить зубра? // Ядерное оружие в Беларуси (видео)

Военный аналитик: Стоит ли дразнить зубра? // Ядерное оружие в Беларуси (видео)

02.04.2023
Photo of «Адрэналін» з Лунінца паказаў «клас» у Віцебску!

«Адрэналін» з Лунінца паказаў «клас» у Віцебску!

02.04.2023
Photo of Александр Савина: «Единство народа и экономика — главные составляющие суверенитета и независимости Беларуси…»

Александр Савина: «Единство народа и экономика — главные составляющие суверенитета и независимости Беларуси…»

02.04.2023
Photo of В поиске работы? Куда обращаться и как помогут в Лунинецком районе

В поиске работы? Куда обращаться и как помогут в Лунинецком районе

02.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть