МОНТЯН: Дотыкались палкой в медведя! // ЧТО ПРОИСХОДИТ В УКРАИНЕ И НА ЛИНИИ ФРОНТА? (видео)

Что может означать совещание Лукашенко с военными? Кому надо втянуть Беларусь в театр военных действий? Как так получилось, что люди радуются подрыву Крымского моста? Кто глумится над смертью мирных? Что происходит на территориях, которые вошли в состав России? На вопросы проекта «В теме» отвечает адвокат, блогер Татьяна Монтян.
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