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МОНТЯН: голодовка и ЖКХ, конфликт с Соловьевым, война на Украине, 2020 в Беларуси, Лукашенко и ЛГБТ (видео)

07.04.2023
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Что ответит известный адвокат и блогер Татьяна Монтян на обвинения Киева в коллаборационизме и посягательстве на Конституцию?

Зачем она объявляла голодовку и действуют ли такие формы протеста? Почему Послание белорусского лидера стало обязательным к просмотру за пределами нашей страны? И готова ли Монтян стать адвокатом Зеленского? Об этом и не только в проекте «Марков. Ничего личного».

Гость – известный украинский адвокат, публицист, блогер, общественный деятель Татьяна Монтян

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