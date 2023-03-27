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МОРЕ В СЕРДЦЕ ПОЛЕСЬЯ! Увидеть такое можно только раз в году (Лунинецкий район, видео)

27.03.2023
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Что будет, если объединить сразу несколько жанров? Взять немножко фольклора, разбавить документальной литературой, добавить пару элементов в духе нон-фикшн – и получится настоящее приключение в самом сердце белорусского Полесья. Вы удивитесь, но там бывал даже «отец истории» Геродот и увидел он… море. И нет, ему не показалось. Просто повезло! Ведь такое бывает только раз в году!

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Red

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