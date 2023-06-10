Мошенник из Житковичей обманул людей на десятки тысяч рублей. Есть пострадавшие и в Брестской области

Следователи устанавливают пострадавших от мошеннических действий жителя Житковичей, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере расследуют в следственном управлении УСК по Гомельской области. Фигурантом проходит житель города Житковичи, ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений в составе преступной группы, уточнили в УСК.

“С 2018 года по конец июля 2021 года горожанин обманом завладел деньгами жителей Гомельской и Брестской областей – всего свыше Br22 тыс. Мужчина скрылся, его объявили в межгосударственный розыск. Благодаря слаженным действиям сотрудников 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь и правоохранителей Российской Федерации обвиняемого задержали в Московской области. Решается вопрос об его экстрадиции”, – рассказали в УСК.

Чтобы возместить ущерб, в Житковичах изъяты находившиеся в пользовании фигуранта два авто. Их общая стоимость – свыше $80 тыс.

Следователи дополнительно устанавливают граждан, которые могли пострадать от противоправных действий фигуранта. Значимую для следствия информацию можно передать по телефонам в Гомеле: (80232) 69-30-58, 69-30-56.

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