Мошенник оформил рассрочку по чужому паспорту на Брестчине

Прокуратура Каменецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению 29-летнего жителя района в мошенничестве, сообщает служба информации прокуратуры Брестской области

Согласно материалам дела мужчина в июле 2022 года, используя чужой паспорт, полученный у его владельца под вымышленным предлогом, заключил в салоне сотовой связи кредитный договоров на покупку товаров с рассрочкой платежа. При этом исполнять взятые на себя обязательства обвиняемый изначально не намеревался. После приобретения товаров молодой человек отправился в ломбард, где получил за них денежные средства.

Примечательно, что фото в паспорте потерпевшего даже при беглом рассмотрении не давало оснований считать, что фигурант уголовного дела принес свой паспорт. Однако это не помешало салону сотовой связи и ломбарду осуществить по нему юридически значимые действия.

После оформления рассрочки платежи стали приходить по месту регистрации потерпевшего и его матери, которая несколько раз вносила средства за сына и не сразу поинтересовалась об их цели.

Уголовное дело находилось в производстве Каменецкого районного отдела Следственного комитета, следователь которого внес представление руководству организаций, принявших паспорт у обвиняемого. В нем потребовано разработать систему дополнительного контроля при проверке работниками документов у обратившихся к ним лиц.

После изучения материалов дела в прокуратуре Каменецкого района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Избранную ранее в отношении мужчины меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.

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