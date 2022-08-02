ОбществоПроисшествия

Мошенника из Столинского района взяли на «горячем»

02.08.2022
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Фото носит иллюстративный характер

Задержан мошенник, предлагавший за деньги «решить вопросы» с милицией

На 40-летнего жителя Столинского района вышли сотрудники управления собственной безопасности брестской милиции. Мужчина пытался выманить у 27-летнего земляка около 3 тыс. долларов, обещая взамен решить возникшие «вопросы с законом».

Потерпевший находится на «домашней химии» за особо злостное хулиганство. Во время отбывания наказания нарушил правила поведения, за что предполагалась замена режима и срок в местах лишения свободы. Чтобы этого избежать, осужденный должен был заплатить представителям правоохранительных органов через посредника. А тот для правдоподобности от имени милиционеров переписывался с жертвой в Telegram.

Фигуранта задержали в момент получения денег. Валюту он намеревался присвоить. Оказалось, эта была не единственная попытка обмана.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за мошенничество.

По информации МВД Республики Беларусь

 

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