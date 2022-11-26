Мошенники активизировались в социальной сети «Instagram». Пострадали уже и жители Лунинца

Мошенничество в Instagram набирает все большую популярность среди киберпреступников. В социальных сетях злодеям не составит труда замаскироваться, например, под какой-либо магазин одежды. Иногда они неделями обрабатывают свою жертву, прежде чем провернуть аферу.

Как рассказала «ЛН» старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк, обычно мошенники охотятся за вашими деньгами или конфиденциальной информацией, либо могут использовать вас как инструмент для распространения вредоносного кода среди ваших близких или коллег.

За последний месяц жертвами мошенников стали и жители Лунинца. И так, расскажем вам о наиболее популярной у мошенников схеме на сегодняшний день.

Создаётся страница магазина. Профиль наполняется фотографиями, украденными из настоящих онлайн-каталогов, а товары предлагаются по цене в несколько раз ниже рыночной или с огромными скидками.

Для правдоподобности накручиваются подписчики и публикуются фейковые отзывы. Далее всё по классике: покупатель оплачивает товар полностью, либо переводит на банковскую карту предоплату и….. не получает желаемый товар. Любые последующие попытки связаться с продавцом чаще всего приводят к попаданию в бан.

Один и тот же аккаунт может использоваться несколько раз. А чтобы замести следы, меняется логин, название и контент. После такого ребрендинга клюнет новая порция жертв.

Промониторив социальную сеть «Instagram» на данный момент очень популярны интернет-магазины, где реализуется новогодняя атрибутика. Пример одного такого магазина на скриншоте

Потенциальный покупатель интересуется условиями оплаты и доставки, а также качеством товара. Далее, в беседу с вами вступает «продавец», в ходе которой просит внести либо полную сумму на товар, либо предоплату, например в размере 50%.

Далее предоставляет реквизиты банковской карты и для правдоподобности просит скинуть чек перевода. После этого «продавец» сообщает, что платеж не поступил в их адрес и предлагает обратно вернуть денежные средства. Далее он присылает фишинговую ссылку, перейдя по которой, для возврата денежных средств, предлагается ввести реквизиты своей банковской карты и CVV-код. После ввода всех реквизитов человек лишается всех своих сбережений.

Другой способ обмана: после того как человек перевел денежные средства за «товар», то его аккаунт попросту блокируют.

Будьте осторожны!

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