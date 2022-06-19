Мошенники «чистой воды». Случай в Лунинецком районе

Чтобы продать ненужный товар втридорога, нужен особый талант, психологический подход. Некоторые этому специально обучаются, а у других способности, так сказать, в крови. Но все это абсолютно неважно. Так, по «льготным» ценам мошенники пытаются продать то газовые анализаторы, то фильтры для воды… И хотя аргументы их очень сомнительны, находятся все-таки люди, которые приобретают их, но спустя время понимают, что совершили глупость и вложили деньги, причем, немалые в абсолютно бесполезные вещи…

В суде Лунинецкого района рассмотрен иск по гражданскому делу двух горожанок к индивидуальному предпринимателю из Баранович о защите прав потребителей. Дело в том, что с ними были заключены договоры купли-продажи систем очистки воды «Аква-брайт», а также на техническое обслуживание этих систем. Вместе с тем, мужчина обманул лунинчанок, сообщив им, что является работником «Водоканала», из-за замены труб в городе плохое качество воды, а цена 220 рублей – специальная только для пенсионеров и инвалидов, и, причем, фильтр по льготной цене остался один.

– Сразу надо отметить, что целевой аудиторией этих мошенников являются легко внушаемые люди: пожилые, одинокие пенсионеры, – рассказывает судья Екатерина Клевжиц. – Именно на них сильнее всего оказывает психологическое давление обещание скидок или льгот, акции и бесплатная установка с дальнейшим обслуживанием. Причем, водяные «маги» не гнушаются ничем. Обещают, что применение чудо-фильтров для воды избавит от болезней и укрепит здоровье. Продавцы уверяют, осадок выпадает потому, что в воде содержатся тяжелые металлы и радиация, а темнеет она из-за нитратов, нитритов и пестицидов. Такую воду пить опасно. На самом деле качество воды, которая идет из кранов в наших домах и квартирах, ежедневно контролируется специальными лабораториями, поэтому никаких опасных для жизни и здоровья веществ в ней нет. Она полностью соответствует всем санитарным нормам. Об этом сообщило руководство Лунинецкого водоканала, которое не имеет никакого отношения к оказанию услуг по установке фильтров. О том, что по домам ходят мошенники, администрация коммунального предприятия неоднократно сообщала в средствах массовой информации, но доверчивые граждане по-прежнему «клюют» на удочку тех, кто решил нажиться за чужой счет.

Важно знать, что уважающие себя фирмы, которые профессионально занимаются продажей фильтров для очистки воды, по домам не ходят и не представляются экспертами в области водоочистки. Чтобы обезопасить себя от мошенников, ни в коем случае не приглашайте их в квартиру и уж тем более не подписывайте никаких договоров. Наши потребители пока не научились говорить «нет!» и все еще поддаются настойчивым «коробейникам». Впоследствии расторгнуть такие договоры купли-продажи бывает очень трудно – не все товары можно в 14-дневный срок возвратить. Аргумент в тему: фильтр для воды, который был в употреблении, не подлежит обмену или возврату по закону.

Юридически к действиям таких продавцов, как говорится, «подкопаться» сложно. Ибо трудно доказать их умышленное завладение денежными средствами граждан. Прямого обмана они не допускают, просто грамотно манипулируют формулировками и жадностью аудитории к «скидкам». Фильтры они, вероятно, устанавливают обычные. А вот цена такой покупки и ее целесообразность – это уже проблема покупателя. Тем не менее, будьте бдительны, предупредите пожилых или просто доверчивых родственников, что к подобным предложениям следует относиться очень критично. Если все-таки поддались на уловки мошенников, сразу же обращайтесь в РОВД. Правоохранители проведут разбирательство на предмет законности деятельности таких продавцов, назначат экспертизу на установление реальной стоимости товара.

Именно так поступила одна из обманутых лунинчанок, вызвав сотрудников РОВД в тот момент, когда один из визитеров занимался установкой фильтра.

– Решением суда договоры купли-продажи расторгнуты, – комментирует Екатерина Клевжиц. – Кроме того, с индивидуального предпринимателя взыскано по 220 рублей, уплаченных за товар, и по 100 рублей – морального вреда, а также 427 рублей – на покрытие услуг представителя, и 512 рублей – госпошлина.

Будьте внимательны, совершая дорогостоящие покупки. Если у вас возникли вопросы, откуда на пороге вашего дома появился продавец, уверяющий вас в обязательной установке чего-либо, нет ничего страшного, если вы позвоните в государственные органы. Это гораздо проще, чем потом пытаться вернуть свои деньги.

Елена Данилович