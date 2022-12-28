Мошенники опустошили банковский счёт жительницы Лунинца

Жительница Лунинца, решив оплатить коммунальные услуги посредством интернета, воспользовалась фишинговой ссылкой и «потеряла» деньги, рассказала «ЛН» старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк.

Потерпевшая решила оплатить коммунальные услуги через интернет. Поскольку официального приложения у нее не было, то ввела в поисковой строке браузера название банка, в котором обслуживается. И, к сожалению, попала на фишинговую ссылку. Далее ввела логин и пароль, таким образом предоставила мошенникам доступ к своему банковскому счету. В одно мгновение с ее счета были списаны все денежные средства, а именно 240 рублей.

Чтобы подобные ситуации не происходили, сотрудники банков и РОВД рекомендуют скачать официальное приложение. Ведь каждый раз набирая в поисковой строке название банка, вы рискуете попасть на фишинговую ссылку и лишиться всех своих сбережений.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram