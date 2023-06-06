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Мошенники в Instagram развели жительницу Лунинца на деньги

06.06.2023
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В ОДС Лунинецкого РОВД обратилась женщина по факту хищения денежных средств с ее банковской карты в размере 490 рублей, рассказала “Лунінецкім навінам” старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк.

В ходе проведения проверки установлено, что потерпевшая, в социальной сети «Instagram» нашла аккаунт по продаже садовой мебели под названием «rotang.bel», где ее заинтересовало предложение о продаже товара.

Между ней и «продавцом» завязалось общение в ходе которого условием для заказа была предоплата в размере 50% от стоимости. Потерпевшая согласилась на условия и перевела денежные средства на указанный счет, после чего с ней перестали выходить на связь.

Хотим отметить, что это уже далеко не первый такой случай по нашей стране. Будьте бдительны! 

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