Мошенники выманили у жителя Лунинца более 29 тыс. рублей

Мошенники убедили жителя Лунинца оформить кредиты на общую сумму более 29 тысяч рублей, которые он им добровольно и перевёл.

Как рассказала “Лунінецкім навінам” старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк, мужчине в мессенджере «Viber» поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками милиции и сообщили, что якобы на его имя оформлен кредит на сумму 9000 рублей. Чтобы его аннулировать – необходимо оформить встречный кредит на такую же сумму, что вскоре потерпевший и сделал.

Стоит отметить, что мошенники неоднократно переключали в ходе разговора якобы на сотрудников банка, которые в свою очередь высылали различные документы, которые подтверждали якобы реальность событий и тем самым втирались в доверие. После таких манипуляций потерпевший перевел вышеуказанную сумму денежных средств на предложенный счет.

Далее мошенники продолжили выманивать у лунинчанина денежные средства. В итоге они убедили потерпевшего оформить 5 кредитов на общую сумму 29 220 рублей, которую он же добровольно перевел на счет злоумышленников.

Милиция в очередной раз предупреждает: сотрудники правовых ведомств не обладают информацией об оформлении каких-либо кредитов на ваше имя и не имеют какого-либо отношения.

Также следует учитывать, что сотрудник банка никогда не будет вести с вами диалог по мессенджеру, а обязательно пригласит в ближайшее отделение банка. Не забывайте о том, что без вашего участия кто-либо не сможет оформить кредит, так как необходимо либо ваше личное присутствие, либо предоставить паспортные данные и код из смс-сообщения. Именно последний способ злоумышленников и привлекает и под различными предлогами они выманивают персональные данные, коды из смс-сообщений, либо просят установить стороннее приложение на мобильный телефон.

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