Мошенники оформили кредиты на жительницу Лунинецкого района.

На днях в ОДС отделения милиции Микашевич обратилась женщина. Она спросила почему ее не вызывают по повестке?! Удивлению сотрудника милиции не было предела.

Как рассказала «Лунінецкім навінам» старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк, выяснилось, что две недели ранее заявительнице позвонили в мессенджере «Wats App» и представились сотрудниками милиции. Далее сообщили, что якобы на ее имя мошенники оформляют кредит и ей выпала честь поучаствовать в спецоперации и помочь правоохранительным органам задержать данных мошенников.

Для правдивости даже прислали фото «служебного документа». После чего доверчивая гражданка предоставила все свои личные данные для «спецоперации» и установила приложение удаленного доступа на свой мобильный телефон.. Таким образом на нее оформили кредиты на общую сумму более 8000 рублей. Также пытались оформить онлайн-кредиты и в иных банках, но, на этот раз в выдаче кредитов было отказано из-за неплатежеспособности получателя. А окончили разговор, со слов потерпевшей, тем что ее вызовут по повестке.

Мошенники не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть вашими деньгами, им все равно кто будет платить…

В очередной раз напоминаем, что сотрудники правоохранительных органов не звонят по мессенджеру и не спрашивают номер паспорта и коды из смс-сообщений. Никакой связи между сотрудниками правоохранительных органов и банковскими учреждениями не имеется!!! Сотрудник правоохранительных органов никогда не будет высылать фотоизображение своего служебного документа иным лицам. Будьте бдительны!

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