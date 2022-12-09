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«Мощь «Гранита», капремонты домов и горькие воспоминания земляков» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 9 декабря

09.12.2022
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Основные темы номера “Лунінецкія навіны” и газеты в газете “Микашевичские горизонты” за 9 декабря:

 — Хороший стимул. О жилье и не только

 — Горкія ўспаміны жыхароў Лунінецкага раёна і крымінальная справа аб генацыдзе беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны

 — Итоги визита делегации во главе с председателем Брестского областного исполнительного комитета Юрием Шулейко в Иркутскую область.

— Капремонт жилых домов в Лунинецком районе: сколько, где и когда

 — Украина: из карателей – в герои вопреки Нюрнбергу

 — Медицинские осмотры с 1 января по новому

  • Закулисье молодёжного проекта в Лунинецком районе

 — Обязательная доля в наследстве. Консультация специалиста

 — Дело браконьеров в Лунинецком районе

 — Незаконный оборот наркотических средств в Лунинецком районе

 — Цэнтр прыцяжэння — Вялікачучавіцкая сярэдняя школа

 — Мощь “Гранита” и сколько стоит БелАЗ

 — Успех учеников СШ №2 г. Микашевичи – дело общее

 —  Форма «под ключ» от «Униформ».

 — Районы, кварталы, жилые массивы… Микашевич

 — Вдохновляет родная земля Павла Кривульца из Синкевич

 — Пачуцці і думкі просяцца ў вершы. Лунинеччына літаратурная

  • Новы расклад руху ўсіх цягнікоў па станцыі «Лунінец» 

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