«Мощь «Гранита», капремонты домов и горькие воспоминания земляков» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 9 декабря
Основные темы номера “Лунінецкія навіны” и газеты в газете “Микашевичские горизонты” за 9 декабря:
— Хороший стимул. О жилье и не только
— Горкія ўспаміны жыхароў Лунінецкага раёна і крымінальная справа аб генацыдзе беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны
— Итоги визита делегации во главе с председателем Брестского областного исполнительного комитета Юрием Шулейко в Иркутскую область.
— Капремонт жилых домов в Лунинецком районе: сколько, где и когда
— Украина: из карателей – в герои вопреки Нюрнбергу
— Медицинские осмотры с 1 января по новому
- Закулисье молодёжного проекта в Лунинецком районе
— Обязательная доля в наследстве. Консультация специалиста
— Дело браконьеров в Лунинецком районе
— Незаконный оборот наркотических средств в Лунинецком районе
— Цэнтр прыцяжэння — Вялікачучавіцкая сярэдняя школа
— Мощь “Гранита” и сколько стоит БелАЗ
— Успех учеников СШ №2 г. Микашевичи – дело общее
— Форма «под ключ» от «Униформ».
— Районы, кварталы, жилые массивы… Микашевич
— Вдохновляет родная земля Павла Кривульца из Синкевич
— Пачуцці і думкі просяцца ў вершы. Лунинеччына літаратурная
- Новы расклад руху ўсіх цягнікоў па станцыі «Лунінец»
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