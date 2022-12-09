«Мощь «Гранита», капремонты домов и горькие воспоминания земляков» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 9 декабря

Основные темы номера “Лунінецкія навіны” и газеты в газете “Микашевичские горизонты” за 9 декабря:

— Хороший стимул. О жилье и не только

— Горкія ўспаміны жыхароў Лунінецкага раёна і крымінальная справа аб генацыдзе беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны

— Итоги визита делегации во главе с председателем Брестского областного исполнительного комитета Юрием Шулейко в Иркутскую область.

— Капремонт жилых домов в Лунинецком районе: сколько, где и когда

— Украина: из карателей – в герои вопреки Нюрнбергу

— Медицинские осмотры с 1 января по новому

Закулисье молодёжного проекта в Лунинецком районе

— Обязательная доля в наследстве. Консультация специалиста

— Дело браконьеров в Лунинецком районе

— Незаконный оборот наркотических средств в Лунинецком районе

— Цэнтр прыцяжэння — Вялікачучавіцкая сярэдняя школа

— Мощь “Гранита” и сколько стоит БелАЗ

— Успех учеников СШ №2 г. Микашевичи – дело общее

— Форма «под ключ» от «Униформ».

— Районы, кварталы, жилые массивы… Микашевич

— Вдохновляет родная земля Павла Кривульца из Синкевич

— Пачуцці і думкі просяцца ў вершы. Лунинеччына літаратурная

Новы расклад руху ўсіх цягнікоў па станцыі «Лунінец»

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