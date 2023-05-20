Московский район Бреста отпраздновал 45-летие

Во Дворце культуры профсоюзов состоялось торжественное мероприятие, посвященное 45-летию образования Московского района г. Бреста.

Глава области Юрий Шулейко поздравил присутствующих со знаменательной датой и вручил Почетные грамоты Брестского облисполкома и областного Совета депутатов.

– Московский район сегодня – это мощная социальная сфера, развитая инфраструктура и промышленность. Наверно, самое крупное после Минска спортивное ядро в нашей стране находится именно здесь. Вы вносите весомый вклад в экономику области. Продолжайте развивать и благоустраивать свой район, который является въездными воротами в Брест, – напутствовал участников торжества Юрий Шулейко.

– 45 лет – это тот возраст, когда можно и нужно трудиться на благо нашей страны. Работая каждый на своем месте, мы получаем результат в виде благоустроенных улиц и красивых жилых кварталов, современных объектов здравоохранения и образования. Спасибо вам за работу, мира и благополучия всем, – поздравил Сергей Лободинский.

Каждый год для Московского района – это шаг вперед в развитии и преображении. Район растет и хорошеет благодаря стараниям трудовых коллективов и неравнодушному отношению жителей, считает глава администрации Московского района г. Бреста Андрей Филанович.

– 45-летие Московского района – это праздник всех тех людей, которые своим опытом, знаниями и трудолюбием прославляют наш район и считают его своей малой родиной. Желаю всем дальнейший успехов, крепкого здоровья и уверенно смотреть в будущее, – обратился к участникам мероприятия Андрей Филанович.

Слова признательности и громкие аплодисменты прозвучали также в адрес руководителей Московского района, которые занимали этот ответственный пост в разные годы.

zarya.by

Андрей Андреевич Филанович родился в г. Микашевичи Лунинецкого района Брестской области. По образованию юрист, в разное время работал ведущим юрисконсультом РУП «Гранит», заместителем председателя Микашевичского горисполкома, главным специалистом сектора жилищной политики отдела строительства и начальником юридического отдела Брестского горисполкома. С февраля 2014 по июнь 2016 года работал заместителем главы администрации Московского района г. Бреста. С 1 июня 2016 по январь 2020 — зампред горисполкома. 30 января 2020 года согласован на должность главы администрации Московского района Бреста.

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