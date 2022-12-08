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Можно ли продавать самодельную натуральную косметику? Отвечает специалист

08.12.2022
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Читательница задала вопрос: «Дома изготавливаю натуральную косметику: скраб для тела, гель для душа, соль и молочко для ванны. Могу ли их продавать?»

Отвечает заместитель начальника управления налогообложения физических лиц ИМНС по Лунинецкому району Татьяна Вандич:

– Изготовление натуральной косметики (впрочем, как и мыла) является ремесленной деятельностью. Физические лица, осуществляющие ее, вправе реализовывать такие товары на торговых местах на рынках, ярмарках и в иных установленных местах, путем пересылки почтовым отправлением, доставки любым видом транспорта, а также на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Дополнительная информация по телефонам: 6-28-41, 6-28-67, 6-23-30.

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