Можно ли пропускать занятия без справки при признаках ОРВИ?

В целях предотвращения распространения коронавируса между Министерствами здравоохранения и образования Республики Беларусь достигнута договоренность.

Согласно ей молодым людям, у которых есть признаки ОРВИ, можно не посещать учебные занятия в течение максимум 5 дней и не предоставлять справку о нетрудоспособности после окончания болезни.

Такая норма будет действовать во время периода высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями.

Разрешение распространяется на учащихся средних школ, профессионально-технических учреждений, учреждений среднего специального и высшего образования.

Минздрав информирует:

в связи с необходимостью оперативного реагирования на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, изменения в действующие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы экспертизы временной нетрудоспособности, не вносятся.