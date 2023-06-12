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Можно ли собирать лесную подстилку? Рассказали специалисты

12.06.2023
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Лесная подстилка – это слой органических остатков на поверхности почвы в лесу, напочвенный покров из разлагающегося опада толщиной в среднем от 5 до 20 см. Роль этого слоя в экосистеме леса немаловажна: это и питание растений, и регуляция водно-воздушного режима почвы, ее защита от размыва и уплотнения. Можно ли её собирать – рассказали в Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Собирать лесную подстилку для собственных нужд гражданам не запрещается. Однако при этом, должен соблюдаться ряд условий, чтобы не навредить лесу. Делать это можно на тех участках лесного фонда, где произрастают спелые и перестойные сосновые и еловые древостои с толщиной лесной подстилки свыше 5 см, когда эти участки запроектированы для сплошной рубки, но не более чем за 3 года до нее. Сбор лесной подстилки осуществляется в конце вегетационного периода. Удаляется только ее верхняя неразложившаяся часть без углубления на всю толщину слоя.

Незаконный сбор и (или) уничтожение лесной подстилки, живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, включая подстилающие породы, на площади свыше 3 квадратных метров, а при проведении лесохозяйственной и иной деятельности – свыше установленных норм – влекут наложение штрафа в размере до 20 базовых величин.

Активным же копателям придётся возместить ещё и ущерб – по 1 базовой величине за квадратный метр.

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