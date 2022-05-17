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Можно руками. О разрешенных орудиях и способах рыболовства с 19 мая 2022

17.05.2022
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Микашевичская межрайонная инспекция напоминает, что с 19 мая 2022 года заканчивается долгожданный запрет на лов рыбы в период нереста, с этого дня снимается запрет на лов отдельных видов рыб, а также рыболовы могут использовать маломерные суда и суда с двигателями. Не следует забывать, что окончание запрета, не дает массу возможностей для лова рыбы, существует ряд ограничений и запретов, которые, нужно соблюдать.

В период нереста в ходе проведения полевых мероприятий Микашевичской МРИ, с рыболовами-любителями проводилась разъяснительная работа и профилактические беседы, на темы природоохранного законодательства в области рыболовства.

Учитывая то, что не все граждане знают основные требования правил рыболовства, в связи, с чем напоминаем, что рыболовам-любителям в фонде запаса рыболовных угодий при бесплатном любительском рыболовстве разрешается использовать следующие орудия и способы добычи рыбы:

-нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки всех систем, спиннинги, кораблики, дорожки, кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные системы, и оснащения (с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова);

-сачки диаметром не более 0,5 метра с размером ячеи менее 10 миллиметров и подъемные сетки размером не более 1 х 1 метр и размером ячеи менее 10 миллиметров для лова рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы;

-багорики с шириной крюка (расстояние от цевья до острия жала) не более 9 сантиметров и сачки для подъема из воды рыбы, выловленной указанными в настоящем абзаце орудиями рыболовства;

-лов рыбы руками;

-лов в рыболовных угодьях, не более 5 килограммов рыбы на одного рыболова в сутки и одной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме будет превышать 5 килограммов, или одной рыбы, вес которой превышает 5 килограммов;

-лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы не более 30 штук на одного рыболова в сутки.

Дополнительно члены РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» (при наличии билета с отметкой о своевременной уплате взноса), имеют право использовать следующие орудия и способы рыболовства:

-лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючком от 6 до 10 штук на рыболова;

-лов рыбы на дорожку с судов с двигателями, при этом разрешается использовать одну приманку или наживку на одного рыболова;

-ружья, пистолеты, стреляющие гарпуном с наконечником не более пяти зубьев или иные орудия лова для подводной охоты (только при проведении подводной охоты, наличие удостоверения подводного охотника обязательно).

С 01.03.2021 вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь, в котором в статье 16.25 часть 2, установлена ответственность за нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, выражающееся в осуществлении лова рыбы с превышением общего количества крючков, и влечет наложение штрафа в размере до 30 базовых величин.

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