Мужчина утонул в искусственном водоёме Микашевич

В 12 часов 17 минут 30 мая в центр оперативного управления Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что на искусственном водоеме, непредназначенном для купания, г. Микашевичи человек ушел под воду.

В 12 часов 35 минут на расстоянии трех метров от берега на дне водоема спасатели обнаружили тело и передали бригаде скорой медицинской помощи. После проведения реанимационных мероприятий в 12-50 констатирована смерть гражданина 1964 г.р.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства утопления.

Информация Лунинецкого РОЧС

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