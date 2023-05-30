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Мужчина утонул в искусственном водоёме Микашевич

30.05.2023
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В 12 часов 17 минут 30 мая в центр оперативного управления Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что на искусственном водоеме, непредназначенном для купания, г. Микашевичи человек ушел под воду.

В 12 часов 35 минут на расстоянии трех метров от берега на дне водоема спасатели обнаружили тело и передали бригаде скорой медицинской помощи. После проведения реанимационных мероприятий в 12-50 констатирована смерть гражданина 1964 г.р.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства утопления.

Информация Лунинецкого РОЧС

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