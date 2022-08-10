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Мужчина утонул в мелиоративном канале в Лунинецком районе

10.08.2022
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Житель Санкт-Петербурга утонул в мелиоративном канале в Лунинецком районе, сообщили в Брестской областной организации ОСВОД.

Несчастный случай произошел вечером 8 августа в агрогородке Межлесье. В гости к местному жителю из России приехал брат 1979 года рождения. Вместе с компанией мужчины поехали отдохнуть на искусственный водоем. Братья отплыли от берега, купались, ныряли. После очередного погружения россиянин не вынырнул на поверхность.

Сначала его пытались найти самостоятельно. В 18.45 очевидцы позвонили на линию 112. В 21.47 спасатели обнаружили тело на дне канала на глубине 2 м в 7,5 м от берега. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.

belta.by

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