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Мужчина в Лунинце забыл банковскую карту в банкомате и у него украли деньги

02.10.2022
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В РОВД обратился житель Лунинца и сообщил, что с его банковской карты списаны денежные средства в размере 40 долларов США, рассказала «Лунінецкім навінам» старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк.

Мужчина обналичивал  денежные средства в одном из банкоматов города и забыл забрать банковскую карту. Вернувшись через 2 часа, обнаружил ее недалеко от банкомата. Через несколько дней на мобильный телефон ему пришло смс-уведомление о списании денежных средств.

В ходе проверки установлено, что неизвестный произвел фотографирование вышеуказанной БПК на свой мобильный телефон, после чего использовал реквизиты для оплаты онлайн-игр. По данному факту сотрудниками РОВД проводится проверка, действиям злоумышленника будет дана правовая оценка.

За хищение денежных средств с БПК предусмотрена уголовная ответственность по статье 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая наступает с 14 лет.

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