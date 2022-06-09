ОбществоПроисшествия

Мужчину сбил поезд в Барановичах

09.06.2022
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В Барановичах мужчина попал под поезд, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.

Трагедия произошла сегодня утром на станции «Локомотивное депо». По данным следствия, 74-летний мужчина перебегал железнодорожные пути перед движущимся электропоездом. В результате наезда от полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователь с участием специалистов УГКСЭ по Брестской области проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.

В УСК в очередной раз напоминают о правилах поведения при переходе через железнодорожные пути: нельзя находиться вблизи путей в состоянии алкогольного опьянения, ходить по ним и сидеть на рельсах, использовать наушники и мобильные телефоны. При переходе нужно убедиться, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта. Нельзя перебегать пути перед движущимся поездом и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса.

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