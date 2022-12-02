«Мужество и отзывчивость земляков, наши «хвостики» и причины трагедии в Броднице» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 2 декабря

Основные темы номера «Лунінецкіх навін» с «Микашевичскими горизонтами» за 2 декабря:

— Важные прогнозы на грядущий год

— В Богдановке живет удивительный народ

— Модернизация производства ОАО «Полесьеэлектромаш»

— Автомобилям везет больше чем пешеходам. Почему?

— Можно ли продавать самодельную косметику?

— «Просто не ленитесь и начните с малого…» Роман Савич из Микашевич о спорте и жизни

— Один шаг – уже достижение. Мужество Дениса Мартыновского из Синкевич и отзывчивость земляков

— О наших хвостатых: вынужденная мера, оптимальное решение и бывшие домашние любимцы

— Из зала суда: наказание за смертельное «пьяное» ДТП в Броднице

— Дакрануцца да армейскай справы

— 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

— ПРАЗДНИЧНЫЙ ФОТОКОНКУРС «Рождество и Новый год»

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