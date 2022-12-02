«Мужество и отзывчивость земляков, наши «хвостики» и причины трагедии в Броднице» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 2 декабря
Основные темы номера «Лунінецкіх навін» с «Микашевичскими горизонтами» за 2 декабря:
— Важные прогнозы на грядущий год
— В Богдановке живет удивительный народ
— Модернизация производства ОАО «Полесьеэлектромаш»
— Автомобилям везет больше чем пешеходам. Почему?
— Можно ли продавать самодельную косметику?
— «Просто не ленитесь и начните с малого…» Роман Савич из Микашевич о спорте и жизни
— Один шаг – уже достижение. Мужество Дениса Мартыновского из Синкевич и отзывчивость земляков
— О наших хвостатых: вынужденная мера, оптимальное решение и бывшие домашние любимцы
— Из зала суда: наказание за смертельное «пьяное» ДТП в Броднице
— Дакрануцца да армейскай справы
— 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
— ПРАЗДНИЧНЫЙ ФОТОКОНКУРС «Рождество и Новый год»
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