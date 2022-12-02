МикашевичиНовости районаОбщество

«Мужество и отзывчивость земляков, наши «хвостики» и причины трагедии в Броднице» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 2 декабря

02.12.2022
89

Основные темы номера «Лунінецкіх навін» с «Микашевичскими горизонтами»  за 2 декабря: 

—  Важные прогнозы на грядущий год

— В Богдановке живет удивительный народ

— Модернизация производства ОАО «Полесьеэлектромаш»

— Автомобилям везет больше чем пешеходам. Почему?

— Можно ли продавать самодельную косметику?

— «Просто не ленитесь и начните с малого…» Роман Савич из Микашевич о спорте и жизни

—  Один шаг – уже достижение. Мужество Дениса Мартыновского из Синкевич и отзывчивость земляков

— О наших хвостатых: вынужденная мера, оптимальное решение и бывшие домашние любимцы

— Из зала суда:  наказание за смертельное «пьяное» ДТП в Броднице

— Дакрануцца да армейскай справы

— 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

— ПРАЗДНИЧНЫЙ ФОТОКОНКУРС «Рождество и Новый год»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Горят гаражи, хозпостройки и дома. В Брестской области произошло 6 пожаров за прошедшие сутки

Горят гаражи, хозпостройки и дома. В Брестской области произошло 6 пожаров за прошедшие сутки

02.12.2022
Photo of Хто ў Лунінцы згубіў айфон?

Хто ў Лунінцы згубіў айфон?

01.12.2022
Photo of ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ ФОТО И ВИДЕО ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ ПО ЗАКОНУ!

ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ ФОТО И ВИДЕО ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ ПО ЗАКОНУ!

01.12.2022
Photo of У Лунінецкім раёне пражывае 3260 чалавек з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі

У Лунінецкім раёне пражывае 3260 чалавек з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі

01.12.2022
Photo of В Беларуси напомнили кто является очевидным выгодополучателем от конфликта в Украине

В Беларуси напомнили кто является очевидным выгодополучателем от конфликта в Украине

01.12.2022
Photo of «Важнейшая наша задача — извлекать уроки». Лукашенко рассказал об обстановке вокруг Беларуси

«Важнейшая наша задача — извлекать уроки». Лукашенко рассказал об обстановке вокруг Беларуси

01.12.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть