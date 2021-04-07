Общество

МВД считает нецелесообразным снижение возраста для получения водительских прав

Снижение возраста для получения водительских прав нецелесообразно, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей. Министр представил сегодня в Овальном зале законопроект “Об изменении Закона Республики Беларусь “О дорожном движении”, передает корреспондент БЕЛТА.

“Получение права управления с 18 лет – это международная практика. И это предусмотрено международной Конвенцией о дорожном движении. Кроме этого, по нашему мнению, это нецелесообразно”, – сказал Иван Кубраков.

Министр подчеркнул, до 18 лет молодой человек – несовершеннолетний. “С учетом тех правонарушений, которые могут быть при управлении транспортным средством, что касается правоприменительной практики могут возникнуть определенные вопросы, так как это будет применяться к лицу, не достигшему 18 лет”, – добавил он.

Депутаты приняли сегодня законопроект “Об изменении Закона Республики Беларусь “О дорожном движении” в первом чтении. Документ направлен на дальнейшее совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривает ряд нововведений, направленных на учет правоприменительной практики, а также реализацию положений иных актов законодательства, в том числе по вопросам развития предпринимательства.

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L N

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