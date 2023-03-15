«Мы — граждане Беларуси!». Торжественное вручение паспортов в Лунинце (фоторепортаж)
К Всебелорусской акции «Мы — граждане Беларуси!» в День Конституции Республики Беларусь 15 марта присоединилась и Лунинетчина.
Главными героями торжественной церемонии вручения паспортов в Центре детского творчества стали юноши и девушки из разных населенных пунктов района.
Свой первый главный документ ребята получили от председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Александра Савины. Слова поздравлений прозвучали от первого секретаря райкома БРСМ Виктории Бакунович и школьника Ярослава Дубойского.
После торжественной церемонии ребята за «сладким столом» пообщались с председателем райисполкома Александром Савиной, его заместителем Анатолием Захаркевичем и начальником отдела по образованию Николаем Городковцом. А позже посетили кинотеатр «Октябрь».
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