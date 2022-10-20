«Мы воевать не будем». О попытках втянуть Беларусь в конфликт

Все попытки США и коллективного Запада направлены на сохранение однополярного мира. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время встречи с коллективом ОАО «Гродно Азот» и идеологическим активом организаций Гродно по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом,

«Руководство Соединенных Штатов Америки выставляет себя неким таким демократическим форпостом, который борется за демократию, за права человека. На самом деле, если посмотреть, оценить, проанализировать то, что делается сегодня политическим руководством Соединенных Штатов Америки, а под их колпаком и коллективный Запад, то все попытки направлены на то, чтобы сохранить однополярный мир», — сказал Александр Вольфович.

Он отметил: «Напряженность в Тихом океане, на Ближнем Востоке, очаги напряженности в республиках Средней Азии. И ведь это не просто так в одночасье произошло. Ведь там, где очаги напряженности, там поставки оружия, военные конфликты, разрушения, гибель, голод, катастрофа. Но зато некоторые, про которых я говорил, набивают свои карманы, выпуская новые современные виды оружия, бомбы, ракеты. И их отправляют в эти регионы. Они не думают об украинцах, о наших братьях-славянах».

Александр Вольфович добавил, что Беларусь — один из немногих уголков безопасности в восточноевропейском регионе. «И не всем нравится, что этот уголок стабильности сегодня находится в таком состоянии, каким мы его видим. Что сегодня работают наши предприятия, что нормально живут люди, что люди не голодают, приходят в магазины и могут выбрать себе довольно широкий набор продуктов и всего остального. Не всем нравится та политика, которую проводит наш Президент и правительство, для обеспечения безопасности нашего народа», — констатировал он.

«Запад считает, что раз здесь стабильно, здесь тоже надо сделать уголок нестабильности, втянуть нас в военный конфликт. Прежде всего конфликт, который сегодня происходит на территории Украины, специальную военную операцию. Но это у них не получается, потому что Президент четко сказал, что мы воевать не будем, тем более с нашим братским народом. Да и с другими народами мы не собираемся воевать: ни с польским, литовским, ни с латвийским. Это наши соседи. Мы жили всегда с ними мирно и дружно. И тот народ, который сегодня приезжает по безвизовому режиму, он видит обстановку, которая сегодня у нас сложилась на территории Республики Беларусь», — заключил госсекретарь Совбеза.

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