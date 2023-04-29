На аукцион в Лунинце выставлен земельный участок в 12 соток. Первоначальная цена — 9 тысяч рублей
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона по продаже земельного участка в частную собственность в г.Лунинце
Организатор аукциона: РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецкий филиал.
Продавец: Лунинецкий районный исполнительный комитет.
Место, дата, время проведения аукциона: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, актовый зал (3-й этаж ), 29.05.2023г., в 09.00.
Место, дата, время начала и окончания приема заявлений об участии в аукционе, номер контактного телефона комиссии: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, 2-й этаж, кабинет №7; с 05 мая 2023г. по 23 мая 2023г. включительно с 9.00 – 12.00 в рабочие дни, (вых.: суб., вскр.); тел. 8 (01647) 2-33-47.
Регистрация участников – 29.05.2023г. с 8.45 до 08.55 (к участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие регистрацию).
Информация о публикации извещения о проведении аукциона: https://au.nca.by, www.brest-region.gov.by, www.luninets.brest-region.gov.by, www.agrbrest.by.
Адрес земельного участка,
кадастровый номер
|Площадь земельного участка, га
|Целевое назначение земельного участка
|Характеристика земельного участка
|Ограничения (обременения) прав на земельный участок
|Начальная цена, руб.
Сумма задатка
(10% от начальной цены), руб.
|Расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона, руб.
|Затраты на проведение аукциона.
Брестская обл., Лунинецкий р-н, г.Лунинец, ул.Озёрная,1
124750100002002999
|0,1207
|для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, земельный участок для размещения усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме) (код 1 09 02)
|Участок расположен на землях г. Лунинца. Подъезд к участку осуществляется по существующей улично-дорожной сети г. Лунинца.
0,1207 га – ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (в зоне проживания с периодическим радиационным контролем);
0,0059 га — ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт;
0,0059 га — ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах объектов газораспределительной системы.
|9 000,00
|900,00
|2 155,64
|затраты на размещение рекламы, организацию и проведение аукциона
- Размер увеличения цены земельных участков (шаг аукциона) 10 % от предыдущей цены называемой аукционистом.
- Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13.01.2023 №32 – 3 700,0 рублей.
- Для участия в аукционе гражданин и юридическое лицо (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с указанием предмета аукциона, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный (текущий) банковский счет организатора аукциона РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецкий филиал BY84BAPB30122804300110000000 ОАО «Белагропромбанк» г.Минск, БИК BAPBBY2X, УНП 200106673, ОКПО 033685451005, с отметкой банка, а также заключают с РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецким филиалом соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по форме, утверждаемой Государственным комитетом по имуществу.
Кроме того, в комиссию по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков в частную собственность представляются:
гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица. Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.
- Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной документацией по соответствующим земельным участкам. Осмотр земельных участков осуществляется желающими самостоятельно.
- Условия продажи: победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.
- Условия проведения аукциона: наличие не менее двух участников.
- Условия развития инфраструктуры: возможность подключения к инженерным сетям.
- Плата за предмет аукциона осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах национального банка Республики Беларусь.
- Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан:
— в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо протокола о признания аукциона несостоявшимся, внести плату за земельный участок, возместить расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, а также возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, окончательный размер которых определяется до аукциона и доводится до сведения участников аукциона при заключительной регистрации, и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников;
— в течение двух месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо протокола о признании аукциона несостоявшимся осуществить государственную регистрацию возникновения права частной собственности и ограничений на земельный участок в Лунинецком филиале РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» г.Лунинец, ул.Красная,74;
— в течение одного года со дня государственной регистрации земельного участка и возникновения прав на него разработать проектную документацию на строительство одноквартирного жилого дома и нежилых построек, приступить к занятию данного земельного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство);
— до начала строительства снять на земельном участке плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать для благоустройства участка.
- Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13.01.2023 №32.
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