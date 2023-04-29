Новости районаОбщество

На аукцион в Лунинце выставлен земельный участок в 12 соток. Первоначальная цена — 9 тысяч рублей

29.04.2023
25
Auctioneer is hitting with gavel. Auction and Justice concept.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона по продаже земельного участка в частную собственность в г.Лунинце

Организатор аукциона: РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецкий филиал.

Продавец: Лунинецкий районный исполнительный комитет.

Место, дата, время проведения аукциона: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, актовый зал (3-й этаж ), 29.05.2023г., в 09.00.

Место, дата, время начала и окончания приема заявлений об участии в аукционе, номер контактного телефона комиссии: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, 2-й этаж, кабинет №7; с 05 мая 2023г. по 23 мая 2023г. включительно с 9.00 – 12.00 в рабочие дни, (вых.: суб., вскр.); тел. 8 (01647) 2-33-47.

Регистрация участников – 29.05.2023г. с 8.45 до 08.55 (к участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие регистрацию).

Информация о публикации извещения о проведении аукциона: https://au.nca.by, www.brest-region.gov.by, www.luninets.brest-region.gov.by, www.agrbrest.by.

Адрес земельного участка,

кадастровый номер

Площадь земельного участка, гаЦелевое назначение земельного участкаХарактеристика земельного участкаОграничения (обременения) прав на земельный участокНачальная цена, руб.

Сумма задатка

(10% от начальной цены), руб.

Расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона, руб.Затраты на проведение аукциона.

Брестская обл., Лунинецкий р-н, г.Лунинец, ул.Озёрная,1

124750100002002999

0,1207для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, земельный участок для размещения усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме) (код 1 09 02)Участок расположен на землях г. Лунинца. Подъезд к участку осуществляется по существующей улично-дорожной сети г. Лунинца.

0,1207 га – ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (в зоне проживания с периодическим радиационным контролем);

0,0059 га — ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт;

0,0059 га — ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах объектов газораспределительной системы.

9 000,00900,002 155,64затраты на размещение рекламы, организацию и проведение аукциона
  1. Размер увеличения цены земельных участков (шаг аукциона) 10 % от предыдущей цены называемой аукционистом.
  2. Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13.01.2023 №32 – 3 700,0 рублей.
  3. Для участия в аукционе гражданин и юридическое лицо (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с указанием предмета аукциона, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный (текущий) банковский счет организатора аукциона РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецкий филиал BY84BAPB30122804300110000000 ОАО «Белагропромбанк» г.Минск, БИК BAPBBY2X, УНП 200106673, ОКПО 033685451005, с отметкой банка, а также заключают с РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецким филиалом соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по форме, утверждаемой Государственным комитетом по имуществу.

Кроме того, в комиссию по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков в частную собственность представляются:

гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица. Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

  1. Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной документацией по соответствующим земельным участкам. Осмотр земельных участков осуществляется желающими самостоятельно.
  2. Условия продажи: победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.
  3. Условия проведения аукциона: наличие не менее двух участников.
  4. Условия развития инфраструктуры: возможность подключения к инженерным сетям.
  5. Плата за предмет аукциона осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах национального банка Республики Беларусь.
  6. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан:

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо протокола о признания аукциона несостоявшимся, внести плату за земельный участок, возместить расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, а также возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, окончательный размер которых определяется до аукциона и доводится до сведения участников аукциона при заключительной регистрации, и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников;

в течение двух месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо протокола о признании аукциона несостоявшимся осуществить государственную регистрацию возникновения права частной собственности и ограничений на земельный участок в Лунинецком филиале РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» г.Лунинец, ул.Красная,74;

в течение одного года со дня государственной регистрации земельного участка и возникновения прав на него разработать проектную документацию на строительство одноквартирного жилого дома и нежилых построек, приступить к занятию данного земельного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство);

— до начала строительства снять на земельном участке плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать для благоустройства участка.

  1. Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13.01.2023 №32.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Як пройдзе свята працы ў Лунінцы і Мікашэвічах. Падрабязнасці

Як пройдзе свята працы ў Лунінцы і Мікашэвічах. Падрабязнасці

29.04.2023
Photo of В преддверии 1 мая профсоюзы чествуют ветеранов труда (Лунинецкий район)

В преддверии 1 мая профсоюзы чествуют ветеранов труда (Лунинецкий район)

28.04.2023
Photo of Брестчане в Узбекистане. Причём тут Лунинецкий молочный завод?

Брестчане в Узбекистане. Причём тут Лунинецкий молочный завод?

28.04.2023
Photo of Как получить еще большую отдачу от сельского хозяйства? Вот какие проблемы поручено решить

Как получить еще большую отдачу от сельского хозяйства? Вот какие проблемы поручено решить

28.04.2023
Photo of Районный конкурс «Мисс Весна» прошёл в Лунинце (фоторепортаж)

Районный конкурс «Мисс Весна» прошёл в Лунинце (фоторепортаж)

28.04.2023
Photo of Победа за оперативность — у «Лунiнецкіх навін»

Победа за оперативность — у «Лунiнецкіх навін»

28.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть