На аукцион выставлены здания магазинов Лунинецкого райпо

Лунинецкое райпо проводит повторный аукцион по продаже объектов недвижимости расположенных в Лунинецком районе:

Лот №1 – здание магазина, общей площадью 35,20 м2, расположено в Чучевичском с/с, д. Кормуж, ул. Ленина, 41 на земельном участке общей площадью 0,1431 га. Начальная цена 164,77 бел. руб. с НДС, сумма задатка 16,48 бел. руб. (более подробная информация по ссылке torgi.gov.by/lot/62722/11167/z).

Лот №2 – здание магазина, общей площадью 137,0 м2, расположено в Синкевичском с/с, д. Лутовень, ул. Лутовеньская, 3 на земельном участке общей площадью 0,0708 га. Начальная цена 977,89 бел. руб. с НДС, сумма задатка 97,89 бел. руб. (более подробная информация по ссылке torgi.gov.by/lot/62723/11167/z).

Лот №3 – здание магазина, общей площадью 124,0 м2, расположено в Чучевичском с/с, д. Луги, ул. Ленина, 1А на земельном участке общей площадью 0,0966 га. Начальная цена 300,00 бел. руб. с НДС, сумма задатка 30,00 бел. руб. (более подробная информация по ссылке torgi.gov.by/lot/62721/11167/z).

Лот №4 – здание магазина, общей площадью 55,90 м2, расположено в Лунинском с/с, аг. Лунин, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 120 на земельном участке общей площадью 0,2197 га. Начальная цена 3 600,00 бел. руб. с НДС, сумма задатка 360,00 бел. руб. (более подробная информация по ссылке https://torgi.gov.by/lot/62932/11231/z).

Аукцион состоится 31.05.2023 г. с 9.00 до 16.00 с использованием Единой системы электронных торгов на интернет-сайте https://torgi.gov.by/ где и размещена более подробная информация.

Дополнительно информацию можно получить по тел. 8-(01647)-3-39-10.

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