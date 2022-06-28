На аукционе продаётся квартира в Лунинце. Начальная цена 19 104,74 руб и условие — ремонт

29 июля 2022 года проводится аукцион по продаже жилого помещения государственного жилищного фонда (квартира № 1, Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Первомайская, 34-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Лот № 1 Квартира № 1, Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Первомайская, 34-1 Сведения о предмете аукциона: изолированное помещение с инв. № 150/D-11355* — квартира № 1 в блокированном одноэтажном брусчатом жилом доме 1928 г.п, общей площадью 25,6 кв.м (в т.ч.жилая – 16,4 кв.м), состоит из одной жилой комнаты, пристройки, сарай 1/2 доля, уборная н.ч. 1/3 доля, колодец 1/3 доля, уборная п/ч 1/3 доля. Существенные условия продажи предмета аукциона: обязанность покупателя выполнить ремонт (реконструкцию) квартиры № 1 с учетом ее фактического состояния для использования квартиры № 1 по целевому назначению либо в иных целях в соответствии с законодательством; срок проведения работ по ремонту (реконструкции) – 3 года с даты заключения договора купли-продажи квартиры № 1. Продавец предмета аукциона: коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Лунинецкое ЖКХ», тел. (01647) 5 88 67, + 375 296691993. Начальная цена предмета аукциона: 19 104,74 руб. Размер задатка – 1 900,00 руб. Организатор аукциона: комитет «Брестоблимущество», г. Брест, ул. Ленина, 11, тел. 8 (0162) 21 11 99, 20 87 85, www.brest-region.gov.by, www.gki.gov.by * квартира № 1 не соответствует установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, пригодна для проживания

Аукцион состоится 29 июля 2022 года в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 524 (здание облисполкома).

Лицо, желающее принять участие в аукционе, лично либо через своего представителя в установленный в извещении срок подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе по форме, определенной Министерством жилищно-коммунального хозяйства, заверенную банком копию платежного поручения о перечислении денежных средств (задатка) на текущий (расчетный) счет организатора аукциона: р/сBY16BLBB36420200020538001001 дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области, банковский идентификационный код в формате IBAN:BLBBBY2X, получатель платежа – комитет «Брестоблимущество», УНП 200020538; срок внесения суммы задатка – до подачи заявления на участие в аукционе, а также заключает с организатором аукциона соглашение.

К заявлению на участие в аукционе прилагаются:

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, их подлинники для последующего заверения копий организатором аукциона — для юридического лица, зарегистрированного в установленном порядке на территории Республики Беларусь;

легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, выписка из торгового реестра страны происхождения (должна быть произведена не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский или русский язык — для юридического лица, не зарегистрированного в установленном порядке на территории Республики Беларусь.

При подаче заявления на участие в аукционе и заключении соглашения организатору аукциона предъявляются:

физическим лицом — документ, удостоверяющий личность;

представителем физического лица — документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально заверенная доверенность;

представителем юридического лица (в том числе уполномоченным должностным лицом) — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица.

К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица, в том числе иностранные и международные, если иное не установлено законодательными актами или международными договорами Республики Беларусь, подавшие в установленные в извещении сроки заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, заключившие соглашение и внесшие задаток в размере, определенном в извещении.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до даты его проведения.

Победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося аукциона) обязан: подписать протокол в день аукциона; возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения и предоставить копии платежных документов, подтверждающих их возмещение, организатору аукциона в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола. После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона подписать договор купли-продажи жилых помещений с продавцом.

Оплата стоимости жилого помещения производится в соответствии с подписанным договором купли-продажи жилого помещения. Средства от продажи жилого помещения перечисляются их покупателем в бюджет Лунинецкого района на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи в течение тридцати календарных дней с даты подписания договора купли-продажи без предоставления рассрочки, а также оплата может осуществляться в рассрочку. Покупателю предоставляется рассрочка платежа на 3 года с внесением первого взноса в размере 10 процентов от цены продажи жилого помещения в течение тридацати календарных дней с даты подписания договора купли-продажи жилого помещения и уплатой оставшейся стоимости жилого помещения ежемесячно равными долями без индексации платежей путем перечисления денежных средств в бюджет Лунинецкого района.

Порядок проведения аукциона, в том числе оформления участия в аукционе определяется Положением о порядке продажи жилых помещений государственного жилищного фонда на аукционе, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2010 г. № 1695 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2010 г. № 388».

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 418 комитет «Брестоблимущество», начиная с 28 июня 2022 г.

по рабочим дням в рабочее время с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по 28 июля 2022 г. включительно.