На Брестчине по вине нетрезвых водителей 11 человек погибли и 41 – получили травмы

В 2021 году на территории Брестской области зарегистрировано 39 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 11 человек погибли и 41 получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что с начала текущего года на территории Брестской области задержано около 150 нетрезвых водителей.

Нередко водители-дальнобойщики нарушают требования Правил дорожного движения и подвергают опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения, садясь за руль большегрузного автомобиля в нетрезвом состоянии.

Так, 1 февраля около 09:30 часов на автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-Граница РФ» внимание сотрудников ОГАИ Кобринского РОВД привлек грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом. После остановки физическое состояние 50-летнего гражданина Российской Федерации (водителя) вызвало подозрение у правоохранителей и не зря, согласно результатам медосвидетельствования – 1,5 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составлено восемь административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомашина помещена на штрафстоянку.

За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено серьезное наказание — лишение водительских прав, крупный штраф, в отдельных случаях даже может быть возбуждено уголовное дело.

В настоящее время при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно предусмотрен штраф в 100 базовых величин, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. Свыше 0,8 промилле – штраф в размере 200 базовых величин с лишением на пять лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течении года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность, а также специальная конфискация транспортного средства.

Если вы знаете или предполагаете, что за рулем находится нетрезвый водитель, набирайте «102». И, возможно, вы спасете чью-то жизнь.

По информации ГАиП ГАИ УВД