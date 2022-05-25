ОбществоПроисшествия

На Брестчине похищенные деньги бизнес-леди нашли зашитыми в мягкой игрушке

25.05.2022
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В Брестском районе две женщины похитили забытую сумку с деньгами: одна из них зашила свою долю в мягкую игрушку, сообщили в УВД облисполкома.

В дежурную часть Брестского РОВД обратилась 59-летняя жительница агрогородка Мухавец с заявлением о пропаже принадлежащей ей сумочки, в которой было $200, Br7 тыс. и 20 тыс. российский рублей. Женщина работает индивидуальным предпринимателем, для деятельности ей была необходима иностранная валюта. Она обменяла деньги в обменном пункте и направилась домой. Возле подъезда ей пришлось поставить вещи на скамейку, чтобы ответить на телефонный звонок. Уходя, она не заметила, что небольшая сумка с деньгами осталась на скамейке. Спустя время потерпевшая заметила пропажу, однако сумочки на месте уже не было.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Брестского РОВД установили, что сумку с деньгами похитили две местные жительницы 45 и 47 лет, одна из которых оказалась соседкой ИП. Проходя мимо подъезда, они заметили забытое имущество, присвоили и разделили деньги поровну. Более предусмотрительная фигурантка зашила часть денежной суммы в мягкую игрушку. Пустую сумку женщины выбросили в мусорный бак.

Возбуждено уголовное дело.

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