На Брестчине произошло 11 ДТП за неделю//В Малоритском районе погиб велосипедист

6 августа около 22.10 часов 35-летний житель города Малориты управлял автомобилем «Ауди А6» и двигался по автодороге Р-17 «Брест-гр.Украины (Олтуш)». На 45 километре указанной автодороги, по предварительной информации, совершил наезд на 61-летнего велосипедиста, который при наличии обочины двигался по проезжей части дороги в попутном направлении.

Всего же за прошедшую неделю на дорогах области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и девять получили травмы различной степени тяжести.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 494 пешехода, 97 из них находились в нетрезвом состоянии, 117 передвигались в темное время суток без световозвращающих элементов.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам к ответственности привлечены 482 водителя.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками ГАИ задержаны 42 водителя, 262 — без права управления транспортным средством.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома