На Брестчине произошло 4 пожара в жилых домах. Есть погибшие

В Брестской области за прошедшие сутки зарегистрировано 4 пожара

18.11.2022 в 10-43 поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Гряда Лунинецкого района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены, имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

с гибелью двух человек

18.11.2022 в 12-14 поступило сообщение о загорании жилого дома в г. Пинске по ул. Космонавтов. В результате пожара огнем повреждена кровля, перекрытие, отделка и имущество в жилом доме. В огне погибли гражданин 1958 г.р. и гражданин 1979 г.р. Причина пожара устанавливается.

18.11.2022 в 22-06 поступило сообщение о загорании жилого дома в

д. Тростяница Каменецкого района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены, имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

травмированный на пожаре

18.11.2022 в 23-35 поступило сообщение о загорании жилого дома

в аг. Одрижин Ивановского района. В результате пожара огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок в помещении кухни. В результате самостоятельного тушения пожара, гражданин 1961 г.р., госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Ивановская ЦРБ» с диагнозом: «Термические ожоги I, II степени обеих нижних конечностей (4%)». Причина пожара устанавливается.

По информации Брестского областного УМЧС

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