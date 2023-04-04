На Брестчине произошло 5 пожаров. В сводке происшествий и Лунинецкий район

На территории Брестской области за прошедшие сутки по информации МЧС произошло 5 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых: погиб – 1 человек, повреждено 4 строения и автомобиль.

03.04.2023 в 06-55 поступило сообщение о загорании дачного дома на территории с/т «Родничок-БМК» возле аг. Черни Брестского района. В результате пожара огнем уничтожена мебель и имущество внутри одной комнаты, повреждена внутренняя отделка. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

03.04.2023 в 15-12 поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в г. Бресте. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие кузова. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

03.04.2023 в 20-24 поступило сообщение о загорании хозяйственного строения в д. Сосновка Лунинецкого района. В результате пожара огнем повреждена кровля, перекрытие, стены и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

03.04.2023 в 23-46 поступило сообщение о загорании гаража в д. Селяховичи Каменецкого района. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 35 кв.м., перекрытие и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

С гибелью человека

04.04.2023 в 02-03 поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Мироним Ивацевичского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. В огне погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.

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