Новости районаОбществоПроисшествия

На Брестчине произошло 5 пожаров. В сводке происшествий и Лунинецкий район

04.04.2023
25

На территории Брестской области за прошедшие сутки по информации МЧС произошло 5 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых: погиб – 1 человек, повреждено 4 строения и автомобиль.

03.04.2023 в 06-55 поступило сообщение о загорании дачного дома на территории с/т «Родничок-БМК» возле аг. Черни Брестского района. В результате пожара огнем уничтожена мебель и имущество внутри одной комнаты, повреждена внутренняя отделка. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

03.04.2023 в 15-12 поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в г. Бресте. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие кузова. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

03.04.2023 в 20-24 поступило сообщение о загорании хозяйственного строения в д. Сосновка Лунинецкого района. В результате пожара огнем повреждена кровля, перекрытие, стены и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

03.04.2023 в 23-46 поступило сообщение о загорании гаража в д. Селяховичи Каменецкого района. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 35 кв.м., перекрытие и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

С гибелью человека

04.04.2023 в 02-03 поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Мироним Ивацевичского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. В огне погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Начата проверка боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь. Принимают участие в том числе военнообязанные Лунинецкого и Ганцевичского районов

Начата проверка боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь. Принимают участие в том числе военнообязанные Лунинецкого и Ганцевичского районов

03.04.2023
Photo of Текущий ремонт и асфальтирование дорог между населёнными пунктами в Лунинецком районе

Текущий ремонт и асфальтирование дорог между населёнными пунктами в Лунинецком районе

03.04.2023
Photo of Что имел в виду Президент, говоря про «несгибаемый белорусский характер». Мнение

Что имел в виду Президент, говоря про «несгибаемый белорусский характер». Мнение

03.04.2023
Photo of Пьяный бесправник «гойсал» на тракторе в Столинском районе

Пьяный бесправник «гойсал» на тракторе в Столинском районе

03.04.2023
Photo of «Гранитные» подарки Микашевичам: скейт-парк и площадки с уличными тренажёрами

«Гранитные» подарки Микашевичам: скейт-парк и площадки с уличными тренажёрами

03.04.2023
Photo of У Лунінцы адбылося першае пасяджэнне прызыўнай камісіі

У Лунінцы адбылося першае пасяджэнне прызыўнай камісіі

03.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть